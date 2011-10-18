Яценюк рассказал, что не дает ему спать по ночам

Лидер партии "Фронт Змін" Арсений ЯЦЕНЮК отрицает намерение стать во главе объединения украинских оппозиционных сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он заявил сегодня в эфире канала.

"У нас есть очень хорошая координация между "Фронтом Змін" и БЮТом, а также другими политическими силами. Если каждый будет делать свою работу, то люди определят, кто будет лидером. Это очень смешно, когда кто-то сам себя назначает лидером", – сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он отметил, что его политическими конкурентами являются представители Партии регионов.

Кроме того, глава «Фронту Змін» сознался, что ему часто не удается выспаться из-за необходимости сгенерировать новую идею и воплотить ее в жизнь. "Если появится кто-то, кто делает лучше, чем я, я только поаплодирую", – сказал А.ЯЦЕНЮК.