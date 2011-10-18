Эксперты думают, что деньги МВФ Киеву нужны, но как их добыть - не знают

Украина нуждается в средствах Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола на тему: «Украина и МВФ. Что дальше» в Институте Горшенина во вторник.

«Разговоры сейчас о том, нужны нам деньги или не нужны - пустые. Они нужны. Я не считаю, что без них возникнут проблемы, но средства нужны. Как правительство будет добиваться их выделения - не знаю», - сказал директор экономических программ Центра имени Разумкова Василий ЮРЧИШИН. При этом он отметил, что ситуация складывается таким образом, что выделения средств от МВФ до конца 2011 года Украине не следует ожидать.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий СОЛОГУБ считает, что выделение кредита МВФ является не только ресурсом для финансовой системы, а и сигналом для инвесторов.

«Для Украины деньги МВФ жизненно важны как деньги для усиления позиций Нацбанка, так и фактор доверия инвесторов», - сказал эксперт.

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег УСТЕНКО считает, что реформы в Украине нужны не только для получения средств МВФ, но и в принципе для экономики страны.

«В реальности, Украина не так нуждается в этих деньгах… Господин Азаров прав, когда говорит, что деньги не так нужны, нужен сигнал, надо сотрудничество с МВФ для того, чтобы пытаться поддерживать ситуацию относительно стабильной, особенно на фоне углубляющейся конкуренции в мире за любой дополнительный финансовый ресурс, а тем более, такой дешевый как у МВФ», - сказал О.УСТЕНКО.

По мнению президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Александра СУГОНЯКО, в виду сложившегося всеобъемлющего долгового кризиса, как на уровне целых стран, так и отдельных физических лиц, «средства сегодня нужны всем странам». «Я не знаю ни одной страны, которая бы сказала, что ее не нужны ресурсы на сегодняшний день», - резюмировал президент АУБ.