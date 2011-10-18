Януковича обвиняют, что он расчищает себе путь к авторитарному господству

Ивано-Франковский областной совет сегодня на внеочередной, десятой, сессии принял заявление с требованием к власти немедленно прекратить политические репрессии против оппозиции и освободить всех политических узников.

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении отмечается, что “после президентских выборов 2010 года в Украине началось свертывание демократических процессов, демонстративное нарушение прав и свобод человека. Выстраивая модель авторитарного правления, режим В.ЯНУКОВИЧА внедрил систему преследования своих политических оппонентов. Ее неотъемлемой частью стало применение уголовного законодательства».

По убеждению депутатов Прикарпатья, «очевидным является факт, что криминальные преследования касаются исключительно представителей оппозиционных политических сил. Речь идет о возбужденных уголовных делах против Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других бывших правительственных чиновников, а также против участников предпринимательского Майдана, членов «Тризуба» и ВО «Свобода».

Вынесение приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО, заявляет облсовет, «стало пиком политических репрессий. Выборочное криминальное преследование исключительно представителей оппозиции, в частности Ю.ТИМОШЕНКО, является ярким примером использования уголовного судопроизводства в политических целях. Этим судебным решением властный режим пытается окончательно уничтожить политическую оппозицию накануне очередных парламентских и следующих президентских выборов, расчистить себе путь к безоговорочному авторитарному господству. Такая политика сопровождается грубым пренебрежением прав и свобод человека».

По мнению депутатов, приговор Ю.ТИМОШЕНКО – «это попытка отвлечь внимание людей от антинародной социальной политики, от наступления антиукраинских сил во всех сферах жизни - политической, экономической, информационной, культурной, образовательной, религиозной и тому подобное».

«Политика режима В.ЯНУКОВИЧА раскалывает общество, разрушает веру людей в идею собственного национального государства, уничтожает уникальный шанс интеграции Украины в европейское сообщество», заявляет Ивано-Франковский облсовет, и от имени жителей Прикарпатья требует немедленно прекратить политические репрессии против оппозиции.

«Сегодня каждого гражданина Украины лишают права на свободное слово и независимое мнение. Сегодня вместе с Юлией ТИМОШЕНКО свободу отнимают у каждого из нас. Власть, которая чинит расправу над оппозицией, не имеет будущего», подчеркивается в заявлении, которое решено направить Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, Верховной Раде Украины, Генеральной прокуратуре Украины и областным советам.