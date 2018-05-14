The Wall Street Journal: Президент Украины занимает вызывающую позицию

Президент Виктор Янукович в понедельник отклонил растущее давление Запада, который призывает его пересмотреть приговор лидеру оппозиции Юлии Тимошенко, подняв ставки в своем плавании между влиятельными соседями Украины - Европой и Россией.

На встрече с полудюжиной западных журналистов в своем офисе Янукович выглядел непринужденным и несломленным критикой со стороны Европы и Вашингтона, в рамках которой ему было заявлено, что вынесенный на прошлой неделе приговор Тимошенко, бывшему премьер-министру, по обвинению в превышении полномочий, был политически мотивирован попыткой устранить некогда влиятельного конкурента. Западные официальные лица призвали к тому, чтобы приговор, по которому Тимошенко дали 7 лет тюрьмы, был смягчен или отменен.

«Какого рода сигнал мы даем обществу? - Спросил господин Янукович. - Что для того, чтобы совершать преступления, нужно быть членом оппозиции?»

Повысив голос, он призвал Запад уважать его страну и заявил, что у него сложилось впечатление, что «они не хотят слушать» его заявлений о том, что он не вмешивается в работу судов и правоохранительных органов.

Вызывающее поведение Януковича является вызовом Западу, который угрожал охлаждением отношений после вердикта, но остается обеспокоенным, не подтолкнет ли он таким образом Януковича к его прежним патронам в Москве, а таких последствий Запад хотел бы избежать.

После того как он одолел западноориентированную госпожу Тимошенко в борьбе за президентский пост на выборах 2010 года, Янукович заявил, что он хочет добиться того, чтобы у Киева были хорошие отношения и с Россией, и с Западом.

Хотя он и улучшил связи с Москвой, он сопротивляется призывам России, подслащенным обещаниями дешевого газа, присоединиться к возглавляемому Россией торговому блоку из бывших советских стран. Официальные лица в Киеве и в Брюсселе заявили, что переговоры по соглашению о торговле и сотрудничестве между Киевом и Европейским Союзом близки к завершению. Но ЕС угрожает пересмотреть решение о сотрудничестве в связи с приговором по делу Тимошенко, который, по словам официальных лиц, подрывает уверенность в преданности Киева западным демократическим ценностям.

Лидеры оппозиции обвиняют Януковича в использовании авторитарной тактики российского лидера Владимира Путина - обвинение, которое украинский лидер отвергает. Харизматичная бывшая бизнесвумен, госпожа Тимошенко была одной из тех, кто в свое время возглавил Оранжевую революцию, которая привела к власти прозападное правительство и нанесла поражение господину Януковичу, поддерживаемому Москвой. Но госпожа Тимошенко и ее соратники погрязли в ругани и ссорах между собой и потеряли общественную поддержку.

В понедельник Янукович прежположил, что было бы неправильным освобождать госпожу Тимошенко из-за новых уголовных дел против нее, по которым ее могут приговорить к 12 годам тюрьмы. Ее обвиняют в попытке присвоить 405 миллионов долларов у государства в то время, когда она возглавляла газовую компанию в 1990-е годы. Тимошенко обвинения отвергает.

Европейский дипломат в Киеве заявил, что планируемая в четверг поездка Януковича в Брюссель, целью которой является завершение различных деталей соглашения об ассоциации, может оказаться под вопросом, хотя встреча может и состояться, но с другой целью - чтобы представители ЕС повторили свои требования освободить госпожу Тимошенко.

Янукович заявил, что отправится поездку, несмотря на охлаждение отношений. «Я не намерен никого умолять. Мы партнеры. Если есть необходимость встретиться, я готов. Если нет - я полечу дальше», - сказал он.

В понедельник Янукович заявил, что он хочет, чтобы соглашение об ассоциации включало ясно очерченный путь к полноценному членству в ЕС - блоке из 27 стран, который европейские чиновники не включили в текст соглашения.

В последние недели западные дипломаты говорили, что украинская власть дала понять, что предлагаемые изменения в Уголовный кодекс, декриминализующие нарушения, по которым и была обвинены и осуждена Тимошенко, могут стать способом освободить ее.

Но в понедельник Янукович, казалось, исключил возможность такого подхода.«Вы слышали, чтобы я брал на себя какие-то обязательства?» - спросил он, говоря о дискуссии по этому вопросу с западными официальными лицами.

«Кажется, они водят нас за нос», - сказал высокопоставленный западный дипломат в Киеве.

Во вторник господин Янукович по графику встретится с российским президентом Дмитрием Медведевым. Российские официальные лица заявили, что они обсудят вопросы экономических отношений, в том числе животрепещущий вопрос цены на российский газ, но вопросы, связанные с делом Тимошенко, не стоят на повестке дня.

Но даже при этом приговор Тимошенко вызвал оцепенение в Москве, учитывая, что госпожу Тимошенко осудили за подписание газовых контрактов с Москвой в 2009 году, и эти контракты, как заявили в прокуратуре, нанесли серьезный ущерб интересам Украины. Москва настаивает на необходимости соблюдать положения соглашения.

Янукович заявил, что он не уступит российским требованиям присоединиться к торговому блоку Москвы, поскольку членство Украины в ВТО и цель добиться соглашения о свободной торговле с ЕС исключают такую возможность.

The Wall Street Journal

Перевод - с официального сайта главы государства