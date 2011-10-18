Янукович предлагает Медведеву сделать доброе дело для тысяч фанов

Украина предлагает России распространить действие упрощенных таможенно-пограничных процедур на все поезда двустороннего сообщения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сделал главе российского государства Дмитрию МЕДВЕДЕВУ сегодня в Донецке на Втором украинско-российском межрегиональном экономическом форуме на тему: «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация».

Он отметил, что упрощение таких процедур, которые действуют сегодня в поездах сообщением «Киев-Москва», дали хорошие результаты.

«Предлагаю ускорить работу по распространению аналогичной процедуры контроля на все поезда, курсирующие между Украиной и Россией. Уверен, что это оценят тысячи российских болельщиков, которые посетят нашу страну во время «Евро-2012», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с этим он отметил, что, несмотря на позитивные результаты от действия упрощенных таможенно-пограничных процедур, все же есть необходимость их усовершенствовать.

«Несмотря на то, что сократилось время следования, прекратились ночные проверки пассажиров, еще остались некоторые процедуры, которые создают неудобства для пассажиров. Но ощутимые изменения мы уже почувствовали. И это слышим от наших граждан», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке проходит Второй украинско-российский межрегиональный экономический форум.

В его работе участвуют члены правительств обеих стран, в частности министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, России – Сергей ЛАВРОВ, вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, руководители министерств финансов, аграрной политики, образования и науки.

Кроме того, в форуме принимают участие руководители НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, а также министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Также в форуме принимают участие бизнесмены Ринат АХМЕТОВ, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор ПИНЧУК.

По итогам форума планируется подписать межправительственное соглашение о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и России, межправсоглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через российско-украинскую госграницу, а также протокол между Гостаможслужбой Украины и Федеральной таможенной службой РФ о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств при осуществлении таможенных операций при пересечении госграницы.