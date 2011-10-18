Медведев хочет, чтоб в приговорах суда не было «антироссийского измерения»

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что в судебных приговорах в Украине не должно быть «политических и антироссийских измерений».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в донецьке на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, комментируя по просьбе журналистов ситуацию, касающуюся судебного приговора в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я хотел бы, чтобы правосудие осуществлялось таким образом… чтобы в тех приговорах, которые выносятся судом, не было политического или антироссийского измерения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Также он отметил важность того, чтобы в результате решений судов не ставилась бы под сомнение легитимность международных документы, в частности, контрактов, подписанных между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в 2009 году.

Вместе с тем, Д.МЕВЕДЕВ не высказал свое личное мнение непосредственно к приговору суда в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я стараюсь не комментировать судебных решений до их вступления в законную силу. Как российских, так и иностранных», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение должностных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убыток, причиненный НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.