Депутаты Европарламента выдвинули требования Януковичу

Депутаты Европейского парламента Ханнес СВОБОДА (СД) и Элмар БРОК (Европейская народная партия) считают, что приговор по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не основывался на международных нормах и должен быть отменен.

Об этом сообщает сайт партии «Батькивщина» с ссылкой на пресс-службу Э.БРОКА.

Согласно сообщению, после детальных дискуссий в Киеве с руководством фракции Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко в украинском парламенте Х.СВОБОДА и Э.БРОК заявили, что с помощью изменений к законодательству необходимо гарантировать, что политические решения и действия будут подлежать политической оценке, а не приводить к судебной ответственности.

«Однако такое уточнение законодательства, которое отвечает законодательным стандартам ЕС и ООН, не должно действовать лишь в будущем. Поскольку приговор суда первой инстанции, вынесенный Юлии ТИМОШЕНКО, не основывался на общепринятых международных нормах, он должен быть отменен после внесения соответствующих изменений в закон. Другие аналогичные судебные процессы также должны быть прекращены», - подчеркнули Х.СВОБОДА и Э.БРОК.

«Мы узнали, что руководители фракции правящей партии и оппозиции выразили готовность уже в ближайшие дни начать переговоры и найти решение. При этом мы исходим из того, что первые результаты должны быть получены уже к следующему визиту президента ЯНУКОВИЧА в Брюссель. Такой визит будет иметь смысл только в том случае, если в Украине будет достигнут ощутимый прогресс», - добавили евродепутаты.

Оба европарламентария считают необходимым и важным для обеих сторон как можно скорее завершить переговоры по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Но, по их мнению, европейская перспектива должна быть связана с позитивным развитием в Украине демократии и верховенства права.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение должностных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убыток, причиненный НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.