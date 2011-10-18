В ПР знают, на что использовать «подаренное» Европой время

Народный депутат от Партии регионов Владимир ВЕЧЕРКО считает, что перенесение визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель не означает перенесения даты подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам депутата, возможно, руководство Евросоюза еще не сформировало позицию относительно Украины.

«Если визит перенесен, то Украина использует это время для подготовки дополнительных аргументов в интересах своей позиции», - сказал В.ВЕЧЕРКО.

Он подчеркнул, что украинская сторона предоставила достаточно доказательств неизменности евроинтеграционного курса. «Если ЕС хочет видеть дополнительные подтверждения, то наше государство способно их предоставить», - подчеркнул В.ВЕЧЕРКО.

При этом депутат отметил, что необходимо разделять два процесса – подписание соглашения об ассоциации и суд над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО.

«Я хочу подчеркнуть, что переговорный процесс об ассоциации продолжается не один год. Обе стороны выполнили большую работу, и внутриполитические процессы в Украине или ЕС не могут ставить под угрозу результат этой работы. На данное время стороны ничего не говорили о намерениях отступать от ранее установленных сроков», - сказал В.ВЕЧЕРКО