Янукович «полетит дальше»

Сразу после приговора Тимошенко Янукович давал понять, что все не окончательно, мол, еще будет Апелляционный суд или декриминализация и что ему самому все это не нравится. Но уже вчера прозвучала риторика с кардинально другим окрасом.

В интервью западным СМИ Янукович заявил, что совершит запланированную поездку в Брюссель, несмотря на похолодание в отношениях. «Я не намерен ни у кого просить милостей. Мы партнеры. Если есть необходимость встретиться, я готов. Если нет - я полечу дальше», - сказал он.

Сегодня же стало известно, что визит Президента Украины в Брюссель откладывается.

Что думают по этому поводу эксперты?

Владимир Фесенко, политолог:

ЖЕЛАНИЕ ЯНУКОВИЧА ПОСАДИТЬ ТИМОШЕНКО ПОБЕДИЛО

Скорее всего, Тимошенко останется в тюрьме, а это значит, что возникнут проблемы с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС.

Мне кажется, во власти есть люди, которые считают, что европейцы подпишут Соглашение, несмотря на все. Они искренне в это верят, поскольку убеждены, что европейцы сами заинтересованы в Соглашении, и подпишут его, даже если Тимошенко будет в тюрьме.

На мой взгляд, подписание не состоится.

По моим наблюдениям, Янукович во время судебного процесса колебался между желанием посадить Тимошенко и пониманием проблем с Западом, которые возникнут с ее арестом. Колебания были до последнего момента. И реакция после приговора свидетельствует о том, что он не исключал сценария смягчения участи Тимошенко, а теперь, очевидно, решили, что она останется в тюрьме. Первой «ласточкой» такого решения было открытие нового дела против нее.

То есть желание Януковича посадить Тимошенко победило все остальное.

Михаил Погребинский, политолог:

ЕС НЕ УЧЕЛ ПСИХОЛОГИЮ ЯНУКОВИЧА

Я лично ожидал, что будет декриминализация и что Тимошенко освободят. Считаю, что так было бы правильнее, в том числе и для власти, чтобы подвести черту под всем этем процессом. Но так не произошло.

Думаю, здесь нужно привлекать других специалистов, чтобы они объяснили психологию лидеров.

Я достаточно давно знаю Януковича и чувствовал, что то давление, которое на него было со стороны ЕС, не будет воспринято. Я бы сказал так, на него слишком сильно надавили. На самом деле речь не шла о включении Украины в кандидаты в ЕС, не говорилось, что Украина получит миллиарды для модернизации экономики ... Ничего такого не было. То есть не было серьезной конфеты для Украины, вместо этого ЕС вел себя так, мол, был такой подарок для Украины, а они сопротивляются и не выполняют наши поручения. ЕС не учел психологию Януковича. Думаю, это была ошибка политической элиты Европы.

Тарас Чорновил, народный депутат ПР:

В ДЕНЬ ИНАУГУРАЦИИ ПУТИНА ДЛЯ ЯНУКОВИЧА НАЧНУТСЯ ЧЕРНЫЕ ДНИ

Объяснить действия, слова Януковича нормальной логикой невозможно. В интервью Януковича западным СМИ я увидел Лукашенко. Это те же слова, тот же стиль риторики, который использовал Лукашенко, когда он загонял свою страну в изоляцию, а сам становился изгоем, который знал, что для него закрыт весь мир. Янукович в точности повторяет то, что делал Лукашенко примерно десять лет назад, совершенно точно. То есть кто-то в среде Януковича, кто использует то, что он, как правило, не вникает в суть, заинтересован в том, чтобы в Украине были созданы условия абсолютной неподконтрольности европейским принципам и плюс перессорить с Россией. Да, мы вступаем в фазу изоляции.

Конечно, это не повлияет на улучшение отношений с Россией. Вы же знаете, что будущий президент России Путин очень четко дал понять, что он видит в Украине своим партнером Тимошенко, а не Януковича. Поэтому следует понимать, что в день инаугурации Путина для Януковича начнутся самые черные дни. На Украину будет такой прессинг, что, кроме того, что нас съедят с косточками, еще и организуют то, что Тимошенко будет не просто освобождена, но и победит на всех возможных выборах, потому что Янукович раскручивает ее как только может.

То есть Янукович создал для себя самый страшный кошмар.

Опрашивала Ксения Лесив