МИД подтверждает, что Янукович не едет в Брюссель
Дикусаров не знает, по чьей инициативе
МИД подтверждает информацию о переносе визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель 20 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
“Действительно, мы информацию подтверждаем”, - сказал он.
Вместе с тем, А.ДИКУСАРОВ отметил, что пока речь идет о переносе сроков визита.
По словам А.ДИКУСАРОВА, Украина заинтересована в продолжении диалога с Европейским Союзом в ближайшее время.
Он также отметил, что практические переговоры по соглашению об ассоциации и зонах свободной торговли продолжаются по графику. “Политический диалог с ЕС на высшем уровне является приоритетом деятельности руководства государства”, - сказал руководитель пресс-службы МИД.
По словам А.ДИКУСАРОВА, поскольку интеграция в Европейский Союз, конечной целью которой является обретение полноправного членства, является стратегической задачей внешней политики Украины, украинские дипломаты будут делать все возможное для того, чтобы завершить переговоры по соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли до конца этого года.
“Пока есть некоторые неопределенные вопросы, но мы над ними работаем и мы убеждены в том, что нам удастся завершить переговоры по соглашению об ассоциации до конца этого года”, - сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос, по чьей инициативе был перенесен визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, А.ДИКУСАРОВ сказал, что пока ему это неизвестно.