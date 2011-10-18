Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2011-2012 годы.

Согласно новому ежеквартальному отчету банка, ВВП Украины вырастет в этот году на 4,5%, а в следующем — на 3,5%.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР от 18 октября, пишет "Зеркало недели".

Согласно предыдущему отчету банка, который был обнародован в июле, рост ВВП Украины прогнозировался на уровне 5% и 4,5%. Таким образом, прогноз снижен на 0,5% и 1% соответственно