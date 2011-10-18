ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины
12:47, 18 октября 2011Политика
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Новый ежеквартальный отчет банка
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2011-2012 годы.
Согласно новому ежеквартальному отчету банка, ВВП Украины вырастет в этот году на 4,5%, а в следующем — на 3,5%.
Об этом говорится в сообщении ЕБРР от 18 октября, пишет "Зеркало недели".
Согласно предыдущему отчету банка, который был обнародован в июле, рост ВВП Украины прогнозировался на уровне 5% и 4,5%. Таким образом, прогноз снижен на 0,5% и 1% соответственно
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