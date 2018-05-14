Визит в Брюссель: Янукович упускает исторический шанс?

То, что визит украинского Президента в Брюссель может быть отменен, чувствовалось еще в пятницу. Для тех, кто слушал в телеэфире провластного "Интера" выступление главы украинского МИДа Константина Грищенко, сомнений не возникало. Когда опытный дипломат на вопрос: состоится ли встреча Янукович - Баррозу, отвечает, что "вопрос (визита) не в конкретной дате, вопрос, скорее в том, чтобы помочь нам выйти из такого контакта с определенным ощущением реального прогресса", что "сегодня главное сконцентрироваться, чтобы завершить фазу переговоров", "чтобы выйти на договоренности, с которыми мы будем жить долгое время", "работа продолжается ", все становилось понятным. Эти слова - не более, чем дипломатические лохмотья, которыми вуалируется ожидание международного конфуза, который придется пережить МИДу и всей стране.

Оставалось только ждать, под каким соусом будет отменен визит. И кто объявит об этом первым: ЕС или Янукович. В понедельник утром, после согласительного совета парламента стало ясно, что проект декриминализации статей Тимошенко не имеет достаточного количества голосов. Поясним, что голосов для декриминализации статей, по которым судят Тимошенко, не хватает только потому, что Янукович не дает команду своей фракции голосовать. Так объясняли источники УНИАН во фракции ПР.

Вчера глава АП Сергей Левочкин сообщил, что Янукович будет в Брюсселе проездом, на пути в Латинскую Америку. Сам Президент выдал следующее: "Я не собираюсь просить об услуге. Мы - партнеры. Если необходимо встретиться, я готов. Если нет, я полечу дальше", - сказал он, очевидно, имея в виду следующий визит на Кубу и в Бразилию.

Одним словом, блестящего блицкрига этой команды в Европу не будет.

Что будет дальше? ЕС возьмет паузу или "отпустит" Украину в объятия Евразийского пространства? Об этом мы спросили экспертов из украинских институтов.

Екатерина Вольчук, заместитель директора Центра российских и восточноевропейских исследований в университете Бирмингема:

КЛАНЫ СВОЕЙ ВОЙНОЙ УНИЧТОЖАЮТ РЕПУТАЦИЮ УКРАИНЫ

ЕС поделен: Польша, Литва, Чехия относятся с пониманием к Украине. Они говорят, что Соглашение об ассоциации "притянет" Украину к Европе. Но страны старой Европы относятся строже и требуют большего респекта к правилам демократии. В эти минуты проходят очень интенсивные переговоры между институтами Евросоюза и странами-членами в отношении Украины. Очень трудно сказать, чем они завершатся, потому, что процедура принятия решений в Брюсселе очень нечеткая. Различные институты имеют разные взгляды на ситуацию в Украине. Возможность отмены визита Януковича существует. Украина - не Россия. Но, думаю, что Киев не до конца понимает: путинизация Украины и ее евроинтеграция просто несовместимы.

Для многих европолитиков возбуждение второго дела по Тимошенко - это свидетельство несостоятельности Януковича контролировать ситуацию в стране. Европейские политики пытаются, по моим ощущениям, понять, кто именно за этим стоит и как к этому относится Янукович. Но самое интересное будет, если Янукович все-таки захочет поехать в Брюссель. В таком случае это будет очень тяжелый для него визит.

В Украине с Европой за 20 лет разговоров не было политического и документального оформления взаимоотношений. Соглашение об Ассоциации давало бы такое оформление и было бы стимулом для того, чтобы реформировать страну. Это был шанс выйти из практики декларации евровыбора, о котором мы слышим двадцать лет. К сожалению, евровыбор исчерпывался зарубежными визитами, впрочем никак не отражался на внутренней трансформации Украины. И теперь, когда Украина подошла вплотную к Ассоциации, - такая пауза. Янукович обещал одно, а вышло совсем другое. Это подрывает доверие. Это выглядит как неуважение к Западу. Для меня несомненно, что идет борьба кланов. Следствием борьбы кланов есть такая нерешительность Президента и отсутствие баланса. Ведь власть должна представлять свое решение, а не озвучивать желания кланов. Янукович лично несет ответственность за происходящее в стране. Сейчас очень сложная ситуация. Кланы своей войной уничтожают репутацию Украины.

Какие санкции со стороны ЕС возможны, если Украина пойдет путем политических преследований? Не будут давать визы отдельными чиновникам.

Владимир Посельский, вице-президент Международной неправительственной организации "Украина в Европе» (Париж):

ВИЗИТ ЯНУКОВИЧА МОГ БЫ СТАТЬ ИСТОРИЧЕСКИМ

Украина еще никогда не была так близко к евроинтеграции. Документ об ассоциации, который должна была подписать украинская власть, был бы уникальным с точки зрения европерспективы, с точки зрения экономической интеграции. Визит Януковича, который должен был состояться, мог бы стать историческим. Украинская власть сделала очень много, практически были завершены ключевые вопросы по Зоне свободной торговли, были планы, чтобы соглашение об Ассоциации завершить в декабре. И тут приговор Тимошенко, второе дело против нее. Конечно, это все перечеркивает плодотворную работу украинской власти. Кроме визита Януковича, который может быть отменен, будут другие последствия. Думаю, что Европа резко сократит количество встреч с украинскими властями, с официальными украинскими делегациями. Думаю, что сейчас посольства европейских государств в Украине также сократят свое участие в украинских форумах и свои встречи с украинскими властями. Думаю, что Европа не только взяла время на раздумья, чтобы наблюдать за Украиной. Они дали и Украине время определиться, частью какого пространства власти хотят видеть свою страну.

Джос Боонстра, эксперт Фонда Международных отношений и внешнего диалога (Испания):

ПРОГРЕСС В ПЕРЕГОВОРАХ В РАМКАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА БУДЕТ ПРИТОРМОЖЕН

Я не исключаю, что возможна отсрочка визита Януковича в Брюссель. Я не могу припомнить, чтобы Брюссель демонстративно повернулся спиной к другому лидеру. Хотя порой случаются недоразумения между ЕС и отдельными лидерами. Например, когда с президентом Узбекистана Исламом Каримовым встретились представители ЕС и генсек НАТО, но не встретился представитель бельгийского правительства и президент Совета Европы. (Тогда правозащитники призывали не встречаться с узбекским президентом - УНИАН). ЕС будет поддерживать диалог с Украиной, хотя прогресс в переговорах в рамках Восточного партнерства будет приторможен. Украина остается важным партнером ЕС в экономических и энергетических сферах. Думаю, что ЕС продолжит работать и над ассоциацией, и над документами о Зоне Свободной торговли, впрочем это также потребует определенной отсрочки. Украина останется в геополитических и экономических расчетах ЕС. Потому присоединение Украины к управляемому Россией Таможенному союзу с Беларусью и Казахстаном значительно бы ухудшило фон Украины. Так ЕС использует такие санкции, как запрет въезда и блокирование счетов лидеров режимов, которые пренебрегали международными стандартами и наносили вред прямому человеческом праву, как это было в 2005 году в Узбекистане, и недавно в Сирии. Впрочем, я бы считал нежелательными санкции ЕС против украинских чиновников.

Опрашивала Маша Мищенко