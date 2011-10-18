Тигипко видит себя главой Партии регионов

Вице-премьер-министр, лидер партии “Сильная Украина” Сергей ТИГИПКО признает разочарование в нем определенного количества избирателей.

Об этом он сказал в интервью газете “День”.

С.ТИГИПКО напомнил, что после реализации планов объединения с Партией регионов как один из вариантов своего политического будущего видит себя в должности одного из заместителей председателя Партии регионов.

«Однако партия – это конкуренция. И если я буду генерировать и буду воплощать в жизнь свои эффективные идеи, то не исключаю, что впоследствии смогу возглавить Партию регионов», – добавил он.

На вопрос, чувствует ли он ответственность перед теми 13% украинцев, которые проголосовали за него на президентских выборах, С.ТИГИПКО ответил: “Я, может, и разочаровал кого-то, кто смотрел на меня как на независимого кандидата. Но в первую очередь моя позиция всегда основывалась на проведении нужных стране реформ. Я говорил и буду это говорить: Украину изменят к лучшему только реформы. Я получил поддержку избирателей, говоря о реформах. И сейчас их реализую. Они могут кому-то нравиться или нет. Но, на мой взгляд, я честно озвучил свою позицию, потому что хорошо понимаю, что нужно стране”.