Оппозиция попросила у Литвина перерыв

В Верховной Раде Украины по требованию фракций НУ-НС и "БЮТ-Батькивщина" объявлен перерыв до 11.20.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва состоятся консультации по вопросам повестки дня работы парламента.

Утром фракция "БЮТ-Батькивщина" требовала, чтобы Верховная Рада ускорила рассмотрение президентского законопроекта относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности и декриминализировала статьи, по которым к уголовной ответственности привлекаются экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.