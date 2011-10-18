Оппозиция попросила у Литвина перерыв
10:58, 18 октября 2011Политика
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В Верховной Раде Украины по требованию фракций НУ-НС и "БЮТ-Батькивщина" объявлен перерыв до 11.20.
Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва состоятся консультации по вопросам повестки дня работы парламента.
Утром фракция "БЮТ-Батькивщина" требовала, чтобы Верховная Рада ускорила рассмотрение президентского законопроекта относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности и декриминализировала статьи, по которым к уголовной ответственности привлекаются экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.
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