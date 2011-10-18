Янукович: Киев готов отсрочить Соглашение с ЕС об ассоциации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Киев готов перенести на более поздний срок подписание соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли, намеченное на декабрь, если европейские лидеры окажутся к этому не готовы в связи с "делом Тимошенко". Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает РИА «Новости».

«Если Европа или Украина по какой-то причине не готова для этого (подписание соглашения), это означает, что решение может быть принято позже», - отметил украинский Президент.

Планировалось, что соглашение об ассоциации и создании Зоны свободной торговли будет окончательно оформлено в декабре и ратифицировано летом 2012 года.

Экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО 11 октября была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Нынешние украинские власти считают невыгодным подписанный при Ю.ТИМОШЕНКО газовый контракт и добиваются его пересмотра.

В ЕС приговор Ю.ТИМОШЕНКО квалифицировали как политически мотивированный, заявив, что это может повлечь пересмотр двусторонних отношений ЕС с Украиной, в том числе заключения договора об ассоциации.

Украинские власти отрицают наличие политической составляющей в уголовном преследовании экс-премьера.

Комментируя решение суда, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, однако, признал, что приговор Ю.ТИМОШЕНКО осложнит евроинтеграцию Украины. Он подчеркнул, что вердикт суда был определен в рамках действующего Уголовно-процессуального кодекса, но отметил, что это не окончательное решение.

Официальный Киев провозгласил евроинтеграцию стратегической целью Украины. Страна ведет переговоры с Брюсселем о либерализации визового режима; до конца 2011 года ожидается парафирование соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого будет положение о зоне свободной торговли.

Украинские СМИ в понедельник сообщили, что Евросоюз согласится продолжить переговоры с Украиной по соглашению об ассоциации, если осужденная экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО выйдет на свободу. Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 20 октября может посетить Брюссель. По данным СМИ, в ходе этого визита могло бы быть согласовано соглашение об ассоциации.