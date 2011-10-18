Гриценко обвиняет Яценюка в провокации

Лидер партии "Гражданская позиция", народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО назвал провокацией предложение председателя партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА оппозиционным партиям бойкотировать парламентские выборы 2012 года, если экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО не допустят к участию в них.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает «Украинская правда».

По его словам, призывы к оппозиции бойкотировать выборы являются технологией или провокацией.

"Знаете, призывы бойкотировать выборы - это либо чистая технология, либо провокация. В действительности их цель: ЯНУКОВИЧ навсегда", - отметил А.ГРИЦЕНКО.

"Это будет классно. Не пойдет оппозиция на выборы. Пойдет Партия регионов. Для того чтобы была видимость оппозиции, будет штук 15 радикальных, прогрессивно-социалистических, любых других партий", - считает он.

"Будет вместо одного ЧЕЧЕТОВА – четыреста. Через два месяца поменяют Конституцию. Президент дальше будет избираться взмахом руки ЧЕЧЕТОВА в парламенте. Вот весь результат", - добавил А.ГРИЦЕНКО.

"Довольно этих провокаций. Оппозиция должна бороться на каждом шагу, на каждом участке, для того чтобы эту власть устранить", - добавил депутат.

А.ГРИЦЕНКО считает, что эта "провокация" исходит от тех "людей, которые в действительности еще не определились, они между там или здесь".

"Они в оппозиции, или же играют на кого-то другого", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 октября лидер "Фронта Змін" А.ЯЦЕНЮК заявил, что оппозиция должна бойкотировать парламентские выборы 2012 года, если лидер партии "Батькивщна", экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО не будет допущена к участию в них.