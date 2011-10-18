Мищенко: Кирееву дали "козу"

Фракция «БЮТ-Батьківщина» настаивает на проведении экспертизы судебного приговора по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на предмет его написания лично судьей Родионом КИРЕЕВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом на брифинге сообщил народный депутат Сергей МИЩЕНКО.

По словам С.МИЩЕНКО, он проанализировал предыдущие приговоры судьи Р.КИРЕЕВА и приговор Ю.ТИМОШЕНКО и пришел к категорическому выводу, что приговор по делу экс-премьера писал не Р.КИРЕЕВ, а кто-то другой, поскольку стилистически он отличается от всех предыдущих приговоров, написанных этим судьей.

«Как бывший следователь, как бывший прокурор, который не раз проводил автороведческие экспертизы, могу сказать, что это написано не судьей КИРЕЕВЫМ, и уверен, что эксперты, которые будут проводить экспертизу, меня поддержат», - отметил С.МИЩЕНКО.

По его словам, в приговоре Ю.ТИМОШЕНКО Р.КИРЕЕВ употребляет неприсущие ему уточнения, фразы, которых нет в ни одном из предыдущих заключений.

«Создается такое впечатление, что или он писал, а затем ему кто-то "причесал" текст, или дали "козу", и он что-то свое туда вставил, но этот приговор написан совсем иначе, чем те, которые он писал в Березанском и Печерском суде, и поэтому на сегодняшний день вопрос к экспертам», - заявил депутат.