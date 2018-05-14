Александра Кужель: Иващенко сидит в тюрьме. А Ехануров почему не там?

Последнее политическое шоу на главном Национальном телеканале чуть ли не впервые за время своего существования было по-настоящему интересным. И главной его героиней, вне всякого сомнения, была Александра Кужель. Во-первых, она неожиданно для всех публично заявила, что Тимошенко была самым лучшим премьер-министром за все годы независимости. Во-вторых, она играючи, легко положила на лопатки вечного оппонента ЮВТ Инну Богословскую. Каждая фраза Кужель - отточенная и аргументированная - сопровождалась цифрами поддержки аудитории от 89 до 100%. А уже в субботу поддержкой в ​​ее адрес взорвался Фейсбук. Просто не знаю, кто из спикеров собирал когда-нибудь такое количество "респект" в социальных сетях. В понедельник рука сама набрала телефон Александры Кужель.

Александра Владимировна, вы так громко о себе напомнили, так изменили тональность скучных провластных телеэфиров. Как так получилось, что оппозиция (а Тягнибок, Яценюк и Турчинов выступили единым фронтом) сыграла первую скрипку в шоу на телеканале, который контролируется властями?

Однозначно, что они не ожидали такого выступления. Кто-то обвинил меня в том, что я встречалась с БЮТ. Во время перерыва Яценюк сказал мне: замечательный эфир, вы говорите правду. А я говорю: Арсений, я всегда говорю правду, и никогда не говорю неправду. А знаете почему получился хороший эфир? Потому что мы говорим то, что люди чувствуют, и озвучиваем то, что они думают. Мой разговор совпал с тем, что чувствуют люди. Наши мысли прикоснулись.

И, конечно, никто не ожидал, что я буду выступать так резко. Хотя Шустер поймал кайф от того, что сделал.

Я поняла, что вас пригласили на эфир, потому пятнадцать лет назад вы были членом следственной комиссии по делам ЕЭСУ. Рассчитывали, что вы поработаете богословской раннего периода, разоблачая ЕЭСУ, а вы "распяли" саму Богословскую, не так ли?

Если исследовать "первые деньги", то давайте всех олигархов поставим на одну доску. Давайте, по Саше Януковичу вопрос поставим. Давайте по Колесникову, давайте по Фирташу. Давайте посмотрим, как прошла приватизация и как они стали миллиардерами. Вы помните, что в 2004 году мы вышли с Тимошенко на дебаты? Тогда многие наблюдатели написали, что я выиграла дебаты. А английские журналисты дали заголовок статьи: "1:0, или 1:1?" Меня потом спрашивали после дебатов: ты столько знала о Тимошенко, почему ты не использовала это? А я говорю: а почему говорить только о ней? Она была в системе, в этой системе были все: и Тигипко, и Пинчук, и Суркис, и Медведчук, и Ринат. В Украине нет ни одного Билла Гейтса. Если говорить о люстрации - то обо всех. Когда говорят о заработках Тимошенко, то я хочу спросить: а кто, ну хоть кто-то один в этой стране заработал деньги честнее? Все ли одинаково заработали? Но все забывают, что, только она лично сломала теневые схемы в энергетике. Все помнят о сотрудничестве с Лазаренко? (У нее, кстати, все документы были в порядке, все оформлено в соответствии с законом). Но не помнят, что она лично построила энергорынок, который работает на государство. И это не мог бы сделать человек, который не работал в этой сфере.

А вы и сейчас готовы повторить, что Тимошенко була лучшим премьером?

Я так сказала, как только ушла из Кабмина. Я и сейчас готова повторить, что из Президентов больше всех для малого бизнеса сделал Кучма. (После него никто из президентов не создавал условий для малого и среднего бизнеса). Поддержка инициатив Госкомитета предпринимательства, упрощенная система налогообложения, общественные советы предпринимателей, уполномоченные по вопросам предпринимательства, о которых губернаторы говорили "сволочи Кужель" - это все было во времена Кучмы. Я еще тогда называла Кучму хрущевской оттепелью для бизнеса. То же было во времена Юли. Тимошенко, защищая бизнес, становилась на горло собственной партии. Первый раз, когда мы остановили СМАП (Тимошенко своим решением ликвидировала компанию-посредника на рынке внутренних перевозок - УНИАН) и когда, мы боролись с комитетом по фармацевтическим препаратам. Комитет возглавлял бютовец, ногами открывал все двери и кричал, что "эту суку Кужель выгонят". И никто не верил, что Тимошенко поддержит постановления предпринимателей, а она поддержала нас, вопреки интересам членов команды. В правительстве Тимошенко "своими" были несколько человек, остальные были люди Ющенко. Как проходили заседания Кабмина? Они мешали, они ставили палки в колеса. А Тимошенко говорила: "Я Богом вас прошу: прекращайте воровать". Можете позвонить, переспросить об этом Оксану Продан, она не даст соврать. Я ей говорю: "Чего вы не разгоните их?" А она спрашивает: "Вы думаете, мне лучше министров дадут? "В тюрьме сейчас Иващенко сидит А Ехануров почему не там?

Вы в пятницу фактически обвинили Мороза, что он тогда, будучи на должности спикера, не дал провести заседание парламента, где должен быть заслушан отчет о ЕЭСУ при вашем участии.

Тогда из-за Мороза дело по ЕЭСУ детально не слушалось. Дело хотели придержать до поры до времени. Изучаем первые капиталы? Тогда изучаем капиталы всех. Должны ли богатые доплатить? Пусть все доплатят. 1997 Великобритания приняла известный единоразовый "налог на порыв ветра". Британские олигархи поделились с народом, тем, что им надул ветер. Все заплатили.

А Саакашвили на сутки закрыл своих в СИЗО, и тоже все занесли доплату ...

Наших не нужно закрывать. Они сами все принесут.

Вы уже не заместитель Тигипко в партии "Сильная Украина"?

До съезда, наверное, им остаюсь. Съезд будет скоро.

Вы вот строили-строили партию Сергею Тигипко ... А он взял и подарил ее Регионам.

Сергей - еще одно предательство в моей жизни. Но я не сержусь, не думаю об этом много. Думать о предательствах - это самоуничтожение.

Может вы себе придумали Тигипко, когда шли на него работать?

Свита делает короля. Нет человека, которого не сделала команда. Но может ли этот человек оправдать амбиции команды или нет? Сергей мог бы. У него есть понимание, ощущение и возможности. Но он оказался не готов. Не каждый может воспринимать критику, противостояние. Но либо ты сильно веришь и идешь, или выбираешь вариант, который тебе ближе. Я Сергея даже не осуждаю.

А вы уже не общаетесь с Тигипко?

Нет. Никто из тех, кто пошел и пойдет за ним после слияния с Регионами, не делал свое имя 17 лет. Оно мне дороже. Для меня была вторичной должность. Я была готова быть помощницей в подготовке документов. Главное, чтобы была возможность проводить решения, которые мы нарабатываем в виде документов.

Я никогда ни к кому не бегала. То, что произошло с Сергеем, больно потому, что наше сотрудничество было его инициативой. Он просил меня прийти. Я его спросила: "А не будет так, как было, что ты все бросишь? .." Он говорит: "Нет. Мы ведем политику, ты идешь вторая в списке ". И здесь неважно, к какой партии он ушел. Он бросил саму идею стать "третьей силой", он оставил страну без выбора. И все, кто пошел за ним, они переболели. Тем, кто мне звонил и советовался, я говорила: идите с ним. Вам нечего терять, у вас имени нет. А я не смогла бы, если бы что-то видела, не сказать, а понимая, не озвучить это. Для чего? Но возможно, эта ситуация лучше для его бизнеса.

Самое страшное, что у нас нет выбора. Даже, когда мы идем на выборы, то голосовать не за кого. В оппозиции я не знаю никого, кто бы мог стать третьей силой. Хотя возможно, это мог бы быть Петр Порошенко. Возможно, мог бы быть Виталий Кличко, при условии, если он сформирует команду.

В чем главная проблема оппозиции?

Ее лидеры не видят других людей, кроме себя. Тутанхамон сказал, что только звезда первой величины окружает себя звездами первой величины, а звезда второй величины окружает звездами третьей величины. Трагедия Украины в том, что ее лидеры никогда не умели объединять звезд. Если бы я была царицей, я бы набирала умных людей.

Беседовала Маша Мищенко