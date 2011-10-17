В Одессе журналистку избили за «неуважение к русскому языку»

Одесскую журналистку Веру ГРУЗОВУ избил 16 октября блогер Всеволод НЕПОГОДИН.

Об этом сообщил сам В. НЕПОГОДИН на своей странице в соцсети «Фейсбук», а В.ГРУЗОВА подтвердила эту информацию на своей странице.

Как написала В.ГРУЗОВА: «Я пришла на выставку в галерею Маркоff, на входе меня встретил Сева НЕПОГОДИН и наездами, и претензиями, и матом - два раза ударил меня по ноге. Мир не без уродов, но я в шоке чуть-чуть. Что делать, идти на курсы самообороны?».

В.ГРУЗОВА сообщила коллегам, что ранее получала угрозы от В.НЕПОГОДИНА через Интернет. Угрозы были вызваны ее публикациями в соцсетях и, в частности, неуважительным, с точки зрения блогера, отношением к русскому языку.

Кроме того, В.ГРУЗОВА является активисткой организации "Демократический альянс" и инициатором многих патриотических акций в Одессе, и ее активность также не нравилась В.НЕПОГОДИНУ.

После того, как В.ГРУЗОВА обратилась в милицию с заявлением об избиении, В.НЕПОГОДИН распространил в Интернете заявление, в котором объясняет свои действия в отношении журналистки защитой русского языка.

"Пару легких пинков … - это не избиение, а ответ на дерзкие выпады в мой адрес, порочащие честь и достоинство. Сторонники шароварщины думали, что русские литераторы не способны постоять за себя и дальше будут продолжать терпеть хамство в свой адрес. Я не считаю зазорным выдать пару пинков человеку, называвшему в сети МОЙ ВЕЛИКИЙ МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК «поганой москальською мовою», - пишет В.НЕПОГОДИН.

В секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одессе УНИАН подтвердили, что В.ГРУЗОВА подала заявление о нападении на нее в одно из отделений милиции Приморского РОВД Одессы.

В то же время в милиции уточнили, что заявление будет рассматриваться как обычные хулиганские действия без учета профессиональной деятельности В.ГРУЗОВОЙ, т. к. в своем заявлении она не указала СМИ, в котором в данный момент работает.