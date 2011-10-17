Большинство не договорилось с оппозицией о спасении Тимошенко

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ снова заявляет, что парламентское большинство не достигло договоренности с оппозицией по поводу законопроекта о гуманизации ответственности за экономические преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов, отвечая на требование фракции «БЮТ-Батьківщина» уже завтра рассмотреть соответствующий президентский законопроект во втором чтении с предложениями народных депутатов.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что рассмотреть проект закона можно было бы, но «на сегодняшний день договоренностей не существует, и мы от оппозиции только слышим одно – давайте мы ликвидируем 365 статью ч. 3 (Уголовного кодекса - УНИАН) под одного человека».

«Нам понятна эта процедура. Если мы это сделаем, то первое - такие звуки уже раздаются со стороны оппозиции - что мы готовим это под себя, и это нам усиленно рассказывают», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что члены фракции Партии регионов «довольно бурно» обсуждали этот вопрос на заседании совета фракции, но решение по нему не принято.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

8 октября вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали совместные поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.