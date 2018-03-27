Украина открывает неприятную сторону демократии

Лос-Анджелес Таймс, 21 мая 2006 года

Киев, Украина – Что делать с Юлией? Судьба отставленного премьер-министра является популярной темой для разговоров среди украинцев – по крайней мере, тех, чьи глаза еще не замылены избытком политики. Стремительные дни революции и единство целей сменились ссорами и сложным коалиционными сделками, и 47-миллионная нация открывает, какой неприятной может быть демократия.

Со своими агрессивными манерами и затейливо уложеннными светлыми волосами Юлия Тимошенко была одной из ведущих фигур Помаранчевой революции 2004 года, которая привела Виктора Ющенко к президентству в бывшей советской республике.

Она стала премьер-министром, но поссорилась с Ющенко и была уволена, чтобы восстановить позиции только на парламентских выборах два месяца назад, получив больше голосов, чем ее потенциальные партнеры по коалиции вместе взятые.

Эти выборы приветствовали как самые демократические из тех, что происходили в Украине. Но ни одна партия не получила достаточно мест, чтобы сформировать правительство, и хотя парламентская сессия должна стартовать в четверг, колеса процесса создания коалиции крутятся медленно. Тимошенко хочет вернуться на старую работу. Ющенко прохладно относится к этой идее.

Судьба Тимошенко не является единственным нерешенным вопросом. Есть много других потенциальные факторы, которые способны разрушить коалицию или рискуют уничтожить любой альянс, который формируется. В них необходимо разобраться. Много из них имеют корни в прошлом Советской Украины:

НАТО: Ющенко хочет, чтобы Украина присоединилась к НАТО, но социалисты, потенциальные партнеры по коалиции президентской партии „Наша Украина”, противостоят входу в западный военный альянс.

Российский газ: Нынешний договор почти удвоил цену, которую Украина платит за него, а также подчеркнул, как много возможностей для удара хранит Кремль даже после того, как перестал править этой нацией 15 лет назад. Тимошенко хочет отмены договора, Ющенко говорит, что Украина получила наилучший договор, который могла, но союзники его партии послали смешанные сигналы относительно того, насколько далеко они зайдут, чтобы защищать ее.

Приватизация: Некоторые отрасли промышленности, такие как энергетический сектор, коммунизированный в советские времена, остаются в государственной собственности и являются неэффективными. Ющенко сделал их приватизацию приоритетом. Социалисты однако противостоят приватизации в принципе. Взгляды Тимошенко труднее прочитать. Будучи премьер-министром, она призывала к широкомасштабному пересмотру теневой приватизации, осуществленной во времена президента Леонида Кучмы. Инвесторы видели в ее позиции покушение на собственность, что сама Тимошенко изо всех сил отрицала.

Язык: Ющенко обязался защищать украинский как единственный государственный язык нации. Социалисты сказали, что могут поддержать идею русского как второго государственного, отмечая, что большинство жителей Востока и Юга Украины является русскоязычным.

Три партии в своих переговорах относительно распределения власти шли слева через центр направо. Объединенный ненавистью к предыдущему пораженному коррупцией режиму Кучмы, их альянс продемонстрировал трещины, как только старый порядок отошел в прошлое. Эти трещины были выдвинуты на передний план отставкой Тимошенко и ее правительства в сентябре прошлого года на фоне взаимных обвинений в некомпетентности и коррупции.

Невзирая на нежелание Ющенко вернуть Тимошенко ее старую работу, альтернатива кажется еще неудобнее. Партия Виктора Януковича, пророссийского кандидата, который был унижен переворотом, который привел Ющенко к власти, завоевала больше всего голосов на мартовских выборах. Он обратился к своим прежним оппонентам, но все они отказали ему – по крайней мере, публично.

Социалистическая партия больше всего отличается идеологически от своих потенциальных партнеров по коалиции, но она набрала менее всего голосов и доказала в прошлом, что умеет находить компромиссы.

„Если Социалистическая партия заинтересована в создании коалиции демократических сил, она должна изменить свою позицию, иначе коалиция невозможна”, - сказал на прошлой неделе министр иностранных дел Борис Тарасюк.

Андрей Дмитренко, экономический аналитик Dragon Capital, тоже видит вариант появления более гибкой Тимошенко. „Когда Тимошенко вела кампанию, мы услышали много популистской риторики, но в настоящее время есть намеки на то, что она стала мягче, особенно после существенной победы”, - сказал он. „Люди так же ассоциируют время ее премьерства с экономическим спадом и контролем над ценами. Она должна восстановить свой имидж хорошего экономического менеджера”.

Мара Д.Беллаби, Ассошиейтед Пресс (Мара Д. Беллаби пишет из Украины для The Associated Press со времени Помаранчевой революции 2004 года)

С английского перевел Николай Писарчук