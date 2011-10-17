На Майдане 1,5 тысячи человек протестуют против бедности
10:50, 17 октября 2011Политика
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Под флагом ФПУ
На Майдане Незалежности в Киеве около 1,5 тыс. человек принимают участие в митинге, организованном Федерацией профсоюзов Украины к Международному дню борьбы с бедностью.
Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит в рамках всеукраинской акции «Профсоюзы против бедности».
На Майдане собрались представители профсоюзов многих предприятий из разных регионов Украины.
После митинга участники акции пойдут к Дому правительства, Верховной Раде Украины, Администрации Президента Украины.
По итогам акции будет принята резолюция с требованиями и предложениями к представителям власти.
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