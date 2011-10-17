Лавров сказал, что думает о новом деле Тимошенко

Второе уголовное дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не связано с межгосударственными отношениями и касается частной компании.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России, какую позицию занимает РФ по второму делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Долг есть перед Министерством обороны (РФ) у частной украинской компании. Это все, что я думаю», - сказал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Ю.ТИМОШЕНКО были предъявлены новые обвинения - в совершении преступления по ч.2 ст.15 (законченное покушение на совершение преступления) и ч.5 ст.191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса

Экс-премьера обвиняют в возложение долгов корпорации "Единственные энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

Справка УНИАН. В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВА от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.