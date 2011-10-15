Тягнибок: Януковича тоже нужно посадить

должен быть наказан за подписание "харьковских" соглашений, если осудили за «газовые» Тимошенко

Киев. 15 октября. УНИАН. Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег ТЯГНИБОК считает, что нынешний Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ также должен быть привлечен к ответственности за подписание "харьковских" соглашений, если экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО осудили за заключение газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Об этом О.ТЯГНИБОК сказал в эфире Шустер Live в пятницу.

«Если сегодня наказывают ТИМОШЕНКО, то должны наказать и ЯНУКОВИЧА, и людей, которые его окружают», - заявил он.

О.ТЯГНИБОК отметил, что в 2009 году критиковал Ю.ТИМОШЕНКО за газовые соглашения с Россией.

"Однако мне это не важно сегодня, потому что я знаю, что ЯНУКОВИЧ, подписав «харьковские соглашения», сделал не меньшее преступление, а может еще и большее», - добавил лидер "Свободы".

В то же время, он считает опасной декриминализацию статьи ст. 365 Уголовного кодекса Украины («превышение служебных полномочий», по которой Ю.ТИМОШЕНКО признана виновной).

«Под видом возможного освобождения ТИМОШЕНКО они же подтянут все остальное. Смогут делать преступления, красть, а их нельзя будет привлекать к ответственности. По проекту закона о декриминализации экономической деятельности, оказывается, контрабанда – не преступление. Везешь контрабанды на 10 миллионов, признали виновным, 5 миллионов заплатил в бюджет, а 5 – положил в карман», - отметил О.ТЯГНИБОК.