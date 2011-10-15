В Украине назревает очередной скандал вокруг вакцины

Минздрав сообщает, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ уже начала поступать в больницы. Но за бодрыми пресс-релизами скрывается суть происходящего. Вакцина БЦЖ получена Минздравом в объеме 200 тысяч доз. Производитель — Дания. Этого хватит, чтобы решить проблему с прививками для всех родственников руководства Кабмина, но потребности страны в полном объеме не обеспечит.

Хочется отметить трансформацию взглядов министра здравоохранения Александра Анищенко: в сентябрьском интервью ZN.UA глава Минздрава заявил, что датская вакцина БЦЖ более реагентна, чем российская, и поэтому Минздрав от такой дорогой и опасной вакцины отказывается, закупая российскую — в объеме 98% от потребности. И вот в октябре вдруг Минздрав рассылает по больницам снова датскую вакцину.

Официальная причина — датскую вакцину Минздрав получил как гуманитарную помощь. Однако подробности поставки и имя благотворителя почему-то замалчиваются. Более того, Минздрав скрывает, почему эта датская вакцина так быстро направлена для распространения — ведь она должна была не менее двух месяцев проходить контроль в Центре иммунобиологических препаратов.

Секрет оказался прост. Благотворительность оказалась, по данным источников ZN.UA, фиктивной. Одна из коммерческих фирм, близких к руководству Минздрава, купила вакцины у одного из дистрибьюторов, который уже давно их завез и давно прошел фармконтроль. Экстренную поставку замаскировали гуманитарной помощью. При этом неясно, как будут компенсированы Минздравом расходы бизнесменов на закупку этой «гуманитарки», и зачем же нужна эта операция, если 98% потребности — 1,8 миллиона доз вакцины БЦЖ Минздрав, по его собственным рапортам, уже закупил.

Получается, в Украине образуются излишки вакцины, которая имеет весьма ограниченный срок годности. Проблема в том, что менеджеры Минздрава допустили серьезнейшие просчеты с выбором поставщика вакцин, поскольку российская компания не может обеспечить поставки закупленной партии вакцин ранее середины декабря. При этом гарантировать эти сроки и сейчас сложно — дело в том, что российские производители вакцины БЦЖ не могут удовлетворить в полном объеме даже запросы РФ.