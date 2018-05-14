Виктор Шендерович: Гражданам Украины будет фигово

Приговор Тимошенко и новое дело против лидера украинской оппозиции - одна из главных политических тем не только отечественных СМИ, но и зарубежных.

УНИАН предлагает фрагмент интервью известного российского публициста Виктора Шендеровича радиостанции "Эхо Москвы".

Новое уголовное дело возбудили против Юлии Тимошенко, бывшего украинского премьер-министра. На этот раз обвиняют в покушении на растрату средств госбюджета. Речь идет о долге в 405 миллионов долларов, который задолжала Министерству обороны России, кстати. Не кому-то там, а российскому Минобороны в 90-е годы корпорация Единые энергетические системы Украины – как раз тогда Юлия Тимошенко эту корпорацию и возглавляла. Вроде как в России это дело уже прекращено за истечением срока давности, причем, несколько лет назад.

На всякий случай.

А деньги-то Минобороны хочет обратно. И, вот, письмо пришло на Украину, его всесторонне проверили и вот теперь...

И надо же, именно сейчас...

Да. Удивительным образом Служба безопасности Украины сейчас заявляет о том, что возбуждено новое уголовное дело.

Узнали ли мы что-нибудь новое о технологии посадки политических оппонентов в авторитарных странах? Ответ: «Нет, не узнали».

Бывших премьер-министров-то так особо не сажали...

Ну, премьер-министров не премьер-министров – так сажали и сажают главных политических противников! Дают сначала 7 лет, ну, 8, «сэмь-восэмь», да? Как в том анекдоте. Потом тут же или не тут же заводят второе дело на всякий случай, чтобы не вышел. Мы ничего нового не узнали. Мы ничего нового не узнали об этих технологиях. Украина несколько дней назад вступила в клуб авторитарных государств, с чем мы ее и поздравляем. В этом клубе есть главы государств (несменяемые) и есть политические заключенные. Вот, до недавнего времени Украина (при всех прелестях махровых тамошней демократии) все-таки была демократической страной, потому что один из показателей – нет политических заключенных! Появился политический заключенный. Второе уголовное дело – это они просто как индейцы, знаешь, след в след идут за нами. Зачем выдумывать этот велосипед? Всё давно… все эти пути пройдены давно! Вот весь комментарий. Поскольку мы, все-таки, в России и про Россию говорим, в основном, и применительно к России, - там очень трогательная реакция была Владимира Владимировича: он сказал, что он не понимает, за что ей дали семь лет…

Да. Во-первых, Путин говорит, что он не понимает, за что судят Тимошенко по первому делу. Во-вторых, если верить киевскому суду, то получается, Владимир Путин выступает подельником Юлии Тимошенко. И наш МИД, кстати, уже сказал, что первый приговор, эти 7 лет явно носят антироссийский характер.

Да. Бог с ним, с МИДом. Заметим, - вот, обратим внимание на эту реплику Владимира Владимировича, что он не понимает, за что Юлии Тимошенко дали семь лет. Это свидетельствует о некотором ухудшении интеллекта. Потому что уж кто-кто, а он должен понимать, за что президент страны дает семь лет главному политическому оппоненту своему. Уж для него тут не должно быть никаких... Он это в декабре прекрасно понимал, когда судью Данилкина возили показывать орудие пытки. А, значит, сейчас перестал вдруг понимать. Что-то с головой…

Скажите мне. Вот, на самом деле, позиция Януковича мне не очень понятна. Вроде как Украина всячески декларировала свою готовность двигаться в сторону Европы. И совершенно очевидно, что Европа отреагировала категорически негативно.

Как будто мы с тобой играем в буриме. Мы с тобой... Все время рифмы, ты мне подкидываешь рифмы. И мы «движемся в сторону Европы» - заявляем об этом, по крайней мере. Только и у нас (при том, что мы заявляем, и риторика у нас демократическая), есть политические заключенные, и власть не сменяется, и у них к тому идет. К тому идет, потому что теперь Януковичу точно нельзя уходить от власти. Напомню, что в 2004 году, когда он пытался прийти к власти в первый раз, то по результатам этой первой попытки он мог бы получить вместе с другими членами этой организованной преступной группировки, которая пыталась выборы с помощью тамошнего «чурова» по фамилии Кивалов... - да? Это называется «попытка захвата власти», то, что тогда происходило.

Но вы же не будете спорить с тем, что вот в этот раз Янукович вполне себе демократическим образом выиграл выборы?

Не-не-не, я про другое. Я про то, что в 2004 году по закону он вместе со всей этой небольшой бандой имел возможность полную сесть за попытку захвата власти. Не сел. Были достигнуты какие-то договоренности. Януковичу и Кучме повезло с политическими противниками. А вот госпоже Тимошенко не повезло с политическим противником. В этом есть объяснение.

А Ющенко, вот, не трогают.

А Ющенко не является главным политическим противником! Будет – его тронут. А он не является – его не трогают. Все очень просто, все очень логично. То есть не то, чтобы просто – там есть, конечно, свои подземные реки и двойное дно у каждой истории. Но схема очень простая. И вот теперь Янукович, - вот та же мина-ловушка, на которую наступил господин Путин. Ну, заодно и мы. Поскольку мы стоим на этой мине-ловушке, и когда взорвется господин Путин, взорвемся мы вместе с ним, поскольку он – национальный лидер России. На эту же мину-ловушку сейчас взошла вместе с Януковичем Украина. Он теперь от власти не уйдет, потому что теперь он понимает, что будет, когда он уйдет от власти. И когда, допустим, Юлия Владимировна Тимошенко придет к властным рычагам, понятно, что никаких договоренностей типа договоренностей 2004 года уже не будет.

Закрывая тему Украины, каким вам видится будущее Юлии Тимошенко? Действительно ли она отсидит все эти пока что 7 лет? Не знаем, что будет со вторым делом.

Это зависит от того, до какой степени деградировала Украина за эти годы как демократическое государство, до какой степени, в каком состоянии находится тот миллион граждан, который вышел на Майдан в декабре 2004 года. Если за эти годы деградация общественная зашла достаточно далеко... А судя по небольшому количеству людей возле зала суда, деградация зашла довольно далеко и люди думают, что это их не касается... Они ошибаются. И речь тут не о защите Юлии Тимошенко, а речь идет о том, что страна, в которой появляются политические заключенные, - это другая страна, это страна, живущая по другим правилам. И гражданам этой страны будет фигово через какое-то время. Это проверено, я хотел сказать «в России», но и до России много раз. Будущее зависит от них. Если общество ляжет и расслабится, и махнет рукой, и усмехнется, и скажет «Так ей и надо», - тогда вместе с водичкой выплеснут ребенка. Никакой демократии близко не будет до следующего какого-то исторического витка. Сейчас у Украины еще есть возможность, как мне кажется, встать на дыбы, - у некоторой части общества, активной и, так сказать, отдающей себе отчет, что означает появление политического заключенного, что это за синдром. Это, так сказать, гангрена. Если зайдет далеко, потом уже только ампутировать. И вот это мы увидим в ближайшие дни. Но по всему судя, прямой дорогой Украина идет в этот клуб, - ну, уже со всеми последствиями, - к несменяемости власти.