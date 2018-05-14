Изменится ли внешний вектор Януковича?

Реакция Запада на арест Юлии Тимошенко была достаточно жесткой, первые лица стран Европы и министерства иностранных дел даже не утруждали себя дипломатичностью заявлений. Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, которую обещали украинцам до конца текущего года, оказалось под большим вопросом. Какой будет реакция Виктора Януковича, если ЕС отложит вопрос Ассоциации на неопределенное время? Как изменится его внешнеполитический вектор? И воспользуется ли он объятиями Москвы, согласившись на Таможенный союз, если двери в ЕС прикроют? С этими вопросами УНИАН обратился к экспертам.

Тарас Чорновил, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по иностранным делам:

СДАВАТЬСЯ В ПЛЕН РОССИИ ЯНУКОВИЧ НЕ БУДЕТ

Мы все время представляем, что нами управляют мудрые люди, которые строят ультрамощные планы, разрабатывают серьезные многоходовки... А украинские элиты формируются еще по советскому принципу подбора кадров, который сводился к тому, что каждый чиновник высшего ранга подбирал себе заместителя, помощников, преемников немножко глупее себя. И так получилось, что руководство государства уступает в интеллекте, остроумии, умении строить планы на будущее среднестатистическому украинцу.

Есть реальный факт - Януковичу надоедает и мешает Тимошенко. Он боится конкуренции. Люди, которые вокруг него крутятся, заинтересованы в том, чтобы все время держать его в напряжении, это дает им возможность проявить свою значимость и необходимость. Они подпитывают его фобии, которые у него всегда существовали. И он из чувства мести и определенного страха делает абсолютно глупый ход, не просчитывая заранее всех последствий.

У него была святая вера, что все пройдет и забудется, а Россия, оказавшись чуть ли не соучастником преступления Тимошенко, пойдет на какие-то уступки в вопросе газа. А когда оказалось, что Россия ни на какие уступки не пойдет, и надежды на то, что президентом вновь будет Медведев развалились окончательно, и будет Путин (который к Тимошенко относится с несравненно большей симпатией, чем к Януковичу), здесь появляется страх - Янукович не понимает, что делать.

Еще одна вера, что Евросоюз радуется таким результатом, когда мы сначала дадим Тимошенко по-максимуму, потом немножко уступим, может, выпустим ее на свободу, но с условным сроком (при котором она не будет иметь возможности ни в один способ заниматься политикой) - тоже разваливается .

На Банковой сейчас паника, непонимание, что делать.

Однозначный отход в сторону России блокируется, так как россияне очень четко показали, что никакие уступки, которые делаются им, не могут быть конечными. Уступка по Севастополю закончилась тем, что россияне начали выставлять намного более болезненные требования. Это и Таможенный союз, который разрушает независимость Украины и самого Януковича как президента, и ГТС. Они четко говорят, что и этим не ограничатся. Их интересует ядерная энергетика, вся транспортная инфраструктура, авиапром и т.д. И Янукович, поняв это (здесь он умеет просчитывать плюсы и минусы, все же имел определенные отношения с бизнесом), просто так сдаваться в плен России не будет.

Другое дело - он загнал себя в такой тупик, что не исключено, что Россия, проведя еще одну "доблестную" газовую войну против Украины, подняв при этом всю Европу, может создать ситуацию, когда те уступки для него станут неизбежными.

Таможенный союз - это большая "хотелка" России. Но это не самое важное и самое главное. Самое главное - это серьезные экономические уступки и украинская инфраструктура.

Думаю, Россия будет этого добиваться, но это будет уже следствием, а не причиной этих действий, которые сейчас происходят. А действия вызваны чисто человеческим непониманием того, что за каждую свою глупость приходится платить.

Александр Сушко, директор Института евроатлантического сотрудничества:

РАССКАЗЫ ПУТИНА О ВЫГОДАХ ДЛЯ УКРАИНЫ ОТ ВХОЖДЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – ЭТО ФАНТАЗИИ

Данная ситуация однозначно свидетельствует об очень плохом качестве планирования на Банковой, в частности во внешней политике. Основной тезис, в который верил Президент и который вкладывали в его уши советники, что ничего серьезного не случится, кроме каких-то моральных потерь, было ошибочным, на что указывали многие эксперты. Впрочем МИД и приближенные к Президенту люди утверждали, что соглашение об ассоциации никак не связано с судебным процессом над Тимошенко. Это признак недальновидности, а, возможно, и определенного злого умысла.

Окружение Президента - это среда неоднородная. И если для одних заключение соглашения об Ассоциации является приоритетом, и они действительно стремятся к этому, но руководствуются неверными прогнозами и оценками, то другая группировка пытается играть на этом и столкнуть Украину с этого магистрального курса. Последний вариант предполагает, что торпедирование соглашения об Ассоциации состоится руками самого ЕС, который будет вынужден таким образом реагировать на ситуацию в Украине. И тогда можно умыть руки и сказать, что мы меняем свои приоритеты. И этот сценарий прорабатывается не только в Украине.

Наивность и непрофессионализм одних, умноженный на умысел других, вместе привели к ситуации, когда Украина совершенно утратила пространство для внешнеполитического маневра и дальше уже проводить политику балансирования и многовекторности будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно.

Как изменится внешнеполитический вектор Януковича, мы увидим уже в ближайшие дни. Если будет попытка отыграть эту ситуацию и направить позитивный сигнал, то мы увидим изменения в законодательстве, декриминализацию и какие другие шаги на исправление ситуации. Это вопрос нескольких дней. Если мы этого не увидим, это будет означать, что лично для Януковича заключение Тимошенко является более важной ценностью, чем соглашение с Европейским Союзом. Тогда уже можно будет делать выводы о психологическом портрете президента.

Понятно, что Таможенный союз - это крайности. Безусловно, в ближайшее время никто не будет все так прямо и демонстративно менять. Но если ситуация с соглашением зависнет, то в следующем году вопрос Таможенного союза может быть реальным.

Рассказы Путина о выгодах для Украины от вхождения в Таможенный союз - это фантазии. Посмотрите только, как недовольны нынешним состоянием торговых и экономических взаимоотношений с Россией Беларусь и Казахстан. Таможенный союз во многом себя не оправдывает. Это на сегодня является очевидным. Скидки на энергоносители - это иллюзия. Но у этих стран существует нехватка политического маневра. Той же Беларуси некуда податься. Здесь классическая модель, которая может сработать в отношении Украины - Украина сможет туда пойти, если ей не будет куда податься. Само по себе участие в этих интеграционных проектах не достаточно для получения скидок - только в обмен на стратегическую собственность.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины:

НА САММИТЕ УКРАИНА-ЕС В ДЕКАБРЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ БУДЕТ ПАРАФИРОВАНО

Соглашение об Ассоциации не висит на волоске. Обе стороны очень заинтересованы в том, чтобы она была. Интерес здесь и экономический, и политический. Для Украины европейский рынок является не просто привлекательным, а слишком привлекательным. Он значительно больше Восточного рынка и по своему объему, и по своим возможностям. И технологически он стоит на порядок выше. Для ЕС это так же важно, так как открывается почти 50-миллионный рынок для сбыта своей продукции. Из информации от переговорщиков мы слышим, будто мы уже в нескольких сантиметрах от подписания соглашения. Я убежден, что на саммите Украина-ЕС в декабре соглашение об Ассоциации будет парафировано и через определенное время будет подписано. Самым сложным будет третий этап - ратификация. Безусловно, от Украины ждут серьезных изменений в политической системе, в системе правосудия, верховенства права.

Сигналы, которые мы сегодня получили от ЕС, свидетельствуют о том, что заинтересованность в Украине есть. И экономический интерес будет очень серьезно влиять на политическое решение.

Если смотреть дальновидно - соглашение об Ассоциации и гарантирует европейским странам, что у нас постепенно с демократией и верховенством права будет нормальная ситуация.

Таможенный союз - это все настолько аморфно и малодейственно... Обменивать реальную перспективу на мифологическую - так люди практического склада не делают.

Интегрироваться на Запад экономически гораздо выгоднее, чем на Восток. Разговоры о 9 миллиардах прибыли от Таможенного союза - это очередные фантазии на тему дружбы и братства. Посмотрите, что происходит даже в рамках союзного государства между Россией и Беларусью - Беларусь стоит на коленях. И все обещания о финансовой помощи остались обещаниями. Мы читали, что ЕврАзЭС предоставит Белоруссии сумасшедшие кредиты под почти нулевые ставки. Дали один транш - на том все и закончилось. Цель же совсем другая - поставить на колени и управлять без всяких тормозов.

Риторика Президента Януковича будет продолжаться в русле, что у нас замечательные стратегические отношения с северо-восточными соседями, что мы братья, что у нас одна история, одна культура (это чтобы получше восприниматься в Москве и некоторых регионах Украины), но практика безусловно будет подталкивать его к интеграции на Запад, потому что это выгоднее и перспективнее.

Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова:

ГОВОРИТЬ О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНО

Сегодня решается вопрос действительно ключевого интеграционного направления, который согласно украинскому законодательству остается единственным - это интеграция в ЕС, но остается и вопрос нахождения правильных алгоритмов взаимодействия с нашими стратегическими партнерами, в том числе с РФ.

Относительно соглашения об Ассоциации. Думаю, техническая часть согласования документа завершится в декабре этого года. Речь идет о парафировании. Но это просто утверждение текста документа, после того требуется подписание и, соответственно, ратификация, которая полностью вводит в действие документ. А при такой ситуации, которая сложилась в Украине, говорить о ратификации абсолютно нереально.

Будет ли позиция ЕС еще более жесткой, зависит от того, как будут развиваться события в Украине - действующий режим будет и впредь применять правосудие для давления на политических оппонентов или все же это прекратится. Есть еще шанс для Президента Януковича выйти более-менее достойно из этой ситуации. Все зависит от решения судов высшей инстанции - апелляционного, кассационного и решений в парламенте. Но сам факт суда, который действительно пренебрегал принципами верховенства права, уже нанес серьезный удар по репутации Украины. И такие резкие заявления, которые уже прозвучали, очень не просто будет забыть. Они уже влияют на общий климат отношений. Происходит определенная потеря доверия к украинскому руководству. К сожалению, страдает вся Украина.

Если до конца года не произойдет кардинальных изменений, и Украина будет двигаться по жесткой модели концентрации власти у президента - авторитарной, уменьшения поля политической конкуренции, выталкивания оппонентов, тогда, конечно, рано или поздно Украина будет отброшена в то направление, где не спрашивают о стандартах проведения выборов и наличии активной оппозиции. И вектор интеграции может повернуться на 180 градусов. Но в любом случае и это не будет долгосрочным решением. Потому что внутри страны и большинство населения, и бизнес не дадут в долгосрочном плане развернуть Украину.

По Таможенному союзу, то мы знаем, где бывает бесплатный сыр. Думаю, Президент Янукович тоже это понимает. Я категорически против экономических преференций со стороны России в обмен на стратегические интересы Украины как государства. Тем самым украинские власти второй раз наступят на грабли. В первый раз была пролонгация пребывания ЧФ. (Даже премьер-министр говорил, что это не дало того результата, который Украина ожидала). Такая политика поиска скидок себя полностью скомпрометировала. Надо формировать надежную базу взаимных компромиссов, а не односторонних уступок в сторону России. К тому же вопросы экономики и общей безопасности, и политики невозможно связывать, это недопустимо. Мне кажется, что и Россия не будет заинтересована в таких решениях, которые затем могут быть отменены в случае смены власти в Украине. А уже сейчас очевидно, что с таким багажом и видением как внутренней, так и внешней политики Президент Янукович вряд ли имеет шансы продлить свое пребывание на этом посту в будущем, если не будет сделана работа над ошибками.

Опрашивала Анна Ященко.