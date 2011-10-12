В Каменце-Подольском запретили к визиту Януковича массовые мероприятия

Горрайонный суд Каменец-Подольского Хмельницкой области запретил проведение в городе массовых мероприятий завтра, в день приезда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

Эту информацию в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН также подтвердил городской председатель Каменец-Подольского Михаил СИМАШКЕВИЧ.

Председатель Хмельницкой областной организации ВО “Батькивщина”, народный депутат Украины Василий КРАВЧУК в комментарии УНИАН отметил, что его партийная организация планировала на 13 октября во всех райцентрах области проведение митингов в поддержку лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

“Если есть такое решение суда, то мне досадно, что власть боится собственного народа и прячется от него за судебным решением. Ведь не секрет, что суд давно находится на службе Администрации Президента В.ЯНУКОВИЧА”, - сказал бютовец.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 октября, Хмельницкую область с рабочей поездкой посетит Президент В.ЯНУКОВИЧ. Планируется, что глава государства побывает в Каменец-Подольском на ОАО “Подольский цемент”, где состоится запуск новой линии. Также он посетит Национальный историко-архитектурный заповедник в Каменец-Подольском.