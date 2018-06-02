Западные СМИ: Приговор Тимошенко - политический «автогол» Януковича

Комментируя обвинительный приговор экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, западные СМИ расходятся в оценках, что было главным для Виктора Януковича – «стреножить» Ю.Тимошенко и парализовать прозападные силы или подготовить почву для аннулирования кабальных газовых соглашений с Россией. Попутно он портит отношения с ЕС и с Владимиром Путиным и делает из неоднозначной "Леди Ю" политическую мученицу.

Так, The Financial Times отмечает: Президент Украины В.Янукович утверждает, что сделал стратегический выбор - предпочел интеграцию с Европой, а не ласковые посулы России, но приговор Ю.Тимошенко к 7 годам тюрьмы - большой шаг назад. «Еврокомиссия не может игнорировать подобное избирательное правосудие, говорится в редакционной статье, но приговор, который следует осудить, не должен стать угрозой для успешного завершения переговоров о торговле. Если отказаться от обещаний доступа на единый рынок и потенциального безвизового режима, возможны непредвиденные последствия: Украина будет вытолкнута на орбиту России», - пишет FT.

Многие из сторонников Ю.Тимошенко в Киеве призвали Евросоюз не сворачивать переговоры с Украиной по политическому сотрудничеству и соглашению о торговле, которые должны завершиться к концу этого года, пишет The Financial Times. "Но вынесение обвинительного приговора создало дилемму для ЕС и для Вашингтона, которые в последние годы призывали ЕС возглавить усилия по более тесной интеграции Украины с Западом. Должен ли ЕС теперь прекратить переговоры о более тесном сотрудничестве, рискуя, что Украина окажется в объятиях России, или ему стоит пойти на сближение с Киевом в надежде на дальнейшие реформы?".

FT комментирует и реакцию России на вердикт украинского суда: "Первая реакция Москвы на приговор была враждебной, так как он ставит под сомнение легитимность выгодного для России газового соглашения, подписанного премьер-министром Ю.Тимошенко и с ее российским коллегой В.Путиным в 2009 году". Российский МИД усмотрел в решении суда "очевидный антироссийский подтекст", а В.Путин предупредил, что оспаривание газового соглашение опасно и контрпродуктивно. В то же время российский премьер ратует за вступление Украины в Таможенный союз, который Россия создала с бывшими советскими республиками Белоруссией и Казахстаном, напоминает издание.

"Фарс по-киевски", - называет свой комментарий The Wall Street Journal в редакционной статье. После Оранжевой революции новое правительство Украины "не подвергло судебному преследованию В.Януковича и его окружение, и в прошлом году он выиграл честные выборы, одержав победу над Ю.Тимошенко в напряженном поединке", указывает издание. В демократических странах политические разногласия улаживаются политическими средствами, разные взгляды на политику не криминализируются. Но в "Украине при В.Януковиче дело обстоит иначе: против оппозиции развернута кампания запугивания и судебного преследования", говорится в статье. Если В.Янукович серьезно хочет ввести Украину в круг современных и динамичных стран, ему следует прекратить судебное преследование оппозиции и позволить Ю.Тимошенко и другим свободно участвовать в парламентских выборах, отмечает The Wall Street Journal.

Der Standard публикует интервью австрийского эксперта из Университета Инсбрука, аналитика по России и Восточной Европе Герхарда Манготта. Вполне возможно, полагает он, что В.Янукович пойдет на помилование экс-премьера, чтобы продемонстрировать - прежде всего, гражданам своей страны - что для него речь не шла об исключении из политического процесса политического соперника. Однако ЕС не даст обвести себя вокруг пальца при помощи столь циничного фарса. По словам Г.Манготта, ожидается, что Брюссель откажется от подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной. ЕС ответил отказом и на выдвинутое украинской стороной предложение разделить это соглашения на две составляющие, подписав только экономическую его часть. «Отношения между Россией и Украиной в настоящее время омрачены спором вокруг газового соглашения. Украина настаивает на снижении цен - Россия идет на это только при условии, что Киев примкнет к Таможенному союзу или согласится на слияние украинского «Нафтогаза» с российским «Газпромом». Если ЕС откажется от переговоров с Украиной, это в значительно степени ослабит ее позиции в отношении России», - считает Г.Манготт. Даже при В.Януковиче Украина выбирает европейскую перспективу. В Таможенном союзе с Россией украинские олигархи будут подчинены диктату крупных российских компаний - в этом они не заинтересованы. В этом свете, считает эксперт, основной целью процесса над Ю.Тимошенко было поставить под сомнение подписанные в январе 2009 года газовые соглашения с Москвой. Обвинительный приговор экс-премьеру означает, что украинская сторона может попытаться объявить соглашения недействительными и аннулировать их.

Приговор Ю.Тимошенко - однозначный месседж о том, что «В.Януковичу, в сущности, безразлично, что о нем думают в ЕС», пишет The Guardian. Издание также отмечает, что под руководством В.Януковича Украина сползает к «управляемой демократии» и авторитаризму в российском стиле. Первоначально некоторые приветствовали склонность В.Януковича к старомодной централизации, которая приятно контрастировала с хаосом "оранжевого" периода. Но после приговора Ю.Тимошенко заявила, что Украина вернулась в 1937 год. По слухам, В.Янукович теперь постарается пойти на компромисс - "декриминализирует" статью, по которой осуждена Ю.Тимошенко, либо ее отпустят после уплаты крупного штрафа.

"Очевидно, дело было затеяно, чтобы стреножить Ю.Тимошенко и парализовать прозападные, настроенные против В.Януковича силы, которые она представляет", - пишет автор. После вступления приговора в силу Ю.Тимошенко не сможет участвовать в парламентских и президентских выборах. "Вероятно, в этом-то и была задача".

Однако Ю.Тимошенко может надеяться на лучшее, продолжает The Guardian, ссылаясь на мнение эксперта, что "Украина - не Россия": экономика отнюдь не процветает, политическая структура раздроблена, страна более восприимчива к давлению международного сообщества. Так что решающим фактором будет... футбол, заявляет издание. В будущем году Украина принимает Евро-2012, и она опозорится в глазах всего мира, если к тому времени Ю.Тимошенко останется за решеткой.

Дело Ю.Тимошенко - новая глава в украинской политической жизни: это уголовное преследование по политическим мотивам, утверждает в статье, опубликованной на сайте The New York Times, Алена Гетманчук, директор Института мировой политики (Киев). А.Гетманчук согласна, что у В.Януковича было два политических мотива для суда над Ю.Тимошенко: отделаться от оппозиционера, чье присутствие для него очень дискомфортно, и "использовать дело Ю.Тимошенко как рычаг, чтобы Россия снизила цены на газ". На суде Россия фигурировала как сообщник незаконной сделки, а В.Путин и Дмитрий Медведев - как союзники Ю.Тимошенко. Есть некая ирония в том, как этот факт перелицовывает репутацию союзника Кремля, которой В.Янукович пользуется на Западе, замечает автор.

Украинское правительство считает нынешние цены на газ несправедливыми, тем более что В.Янукович ради их снижения продлил аренду базы ВМФ в Крыму и отказался от планов вступления в НАТО. Очевидно, он не ожидал, что Москва выдвинет еще два требования - о вступлении в Таможенный союз и слиянии "Нафтогаза" с "Газпромом".

"И все же суд над Ю.Тимошенко в итоге может оказаться политическим приговором В.Януковичу", - считает А.Гетманчук. По мнению эксперта, Ю.Тимошенко менее опасна для В.Януковича как активный оппонент, чем в качестве политической мученицы, поскольку население относится к ней недоверчиво. Кроме того, дело Ю.Тимошенко может нанести серьезный урон отношениям с ЕС, продолжает автор, и "скорее испортит отношения В.Януковича с В.Путиным, чем побудит Россию к уступкам в области цен на газ".

Дело Ю.Тимошенко - не битва добра со злом или "проевропейского демократа" Ю.Тимошенко с "пророссийским автократом" В.Януковичем, подчеркивает А.Гетманчук. Но приговор Ю.Тимошенко повлечет за собой негативные последствия для украинской демократии и надежд на европеизацию. "Если украинские лидеры это понимают, они должны сделать все возможное для изменения законодательства советских времен и освобождения Ю.Тимошенко", - заключает автор.

Обзор «Инопрессы»