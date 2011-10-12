Милиция говорит, что пришла в дом Суслова «по делу»

Обыски в офисе и доме народного депутата Евгения СУСЛОВА проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного за подлог документов фермерского хозяйства неизвестными лицами.

Об этом УНИАН сообщила начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Виктория КУШНИР.

«Обыски санкционированы судом, проводятся в офисе и по месту жительства предпринимателя (Е.СУСЛОВА - УНИАН) в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного чч.1,3,4 ст.358 Уголовного кодекса Украины, по факту подделки и использования документов сельскохозяйственного фермерского хозяйства", - сказала В.КУШНИР.

По ее словам, на сегодняшний день следствием выяснено, что в течение 2007-2010 гг. не установленные лица без ведома основателя и председателя предприятия осуществляли финансово-хозяйственную деятельность предприятия и от его имени подавали документы в органы государственной власти.

Как отметила В.КУШНИР, расследование по указанному уголовному делу проводит следственное управление ГУМВД Украины в Киевской области с привлечением работников УБОПа.

Как сообщал УНИАН, по словам депутата Е.СУСЛОВА, (фракция «БЮТ-Батькивщина»), сегодня утром около 25 сотрудников УБОП сламали двери в его приемной без каких-либо объяснений. После этого, добавил Е.СУСЛОВ, ему удалось выяснить, что правоохранительные органы ищут печать какого-то фермерского хозяйства.

«На все мои заверения и заявления, что это приемная народного депутата, никто не реагировал и не реагирует. Возбуждено какое-то надуманное уголовное дело, сути которого мне никто так и не объяснил», - сказал народный депутат.

Позже Е.СУСЛОВ заявил о столкновении с милицией в доме своих родителей.

В частности, на своей странице в Tвиттере депутат два часа тому назад написал, что «сейчас милиция штурмует и мой дом в селе Буки (Сквирский район, Киевской области) с целью обыска. Считаю это местью власти за мою политическую позицию вчера на митинге».

Около часа тому назад появилась новая запись: «Маму заблокировали в комнате 15 бойцов спецназа, было столкновение, я весь в крови, на помощь приехали ШКИЛЬ и ШИЯНОВ (народные депутаты от "БЮТ-Батькивщины" Андрей ШКИЛЬ и Борис ШИЯНОВ - УНИАН).