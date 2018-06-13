Привлекут ли Цушко к ответственности?

Министр внутренних дел Василий Цушко вернулся в Украину. Вернусь и уехал в отпуск, так и не дав нам “фееричной” пресс-конференции, которую прежде пообещала Татьяна Монтян – давний товарищ и адвокат господина Цушко.

Получит ли продолжение дело о превышении министром служебных обязанностей, когда работники подразделения милиции захватили помещение Генпрокуратуры? Реанимируют ли дело Цушко? Об этом мы спросили экспертов – законодателей и политологов.

Хроника событий 24 мая 2007 года вооруженные бойцы МВД “Беркут” под руководством Василия Цушко взломали входную дверь в Генпрокуратуру и двери в приемную генпрокурора и после столкновения с работниками Управления государственной охраны силой выгнали их из здания Генпрокуратуры. Это произошло после увольнения с должности генпрокурора Святослава Пискуна, который считал свое увольнение незаконным.

25 мая Генпрокуратура возбудила три уголовных дела в связи с захватом Генпрокуратуры.

26 мая Василий Цушко был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда.

31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья Цушко на реанимационном самолете отправили в клинику в Германии, где на следующий день его прооперировали. Соратники Цушко из Соцпартии, а также адвокат Татьяна Монтян заявили о возможном отравлении министра.

20 июня Печерский райсуд отменил постановление бывшего и.о. генпрокурора Виктора Шевчука о возбуждении уголовного дела против Цушко в связи с превышение им служебных обязанностей. По некоторым источникам Генпрокуратура опротестовала отмену уголовного дела против министра Цушко.

21 июля министр внутренних дел вернулся в Украину.

Михаил Погребинский, политолог: ЦУШКО СДАДУТ, ЕСЛИ БУДЕТ ЗАГОВОР ЭЛИТ

Если по делу Цушко и нарушены какие-то процессуальные вещи, то их нарушили все, начиная от Президента и ребятами Гелетея, которые присутствовали в Генпрокуратуре... Дело это политически мотивировано. И возобновлено может быть лишь тогда, когда в результате заговора элит будут необходимы жертвы. Например, если будет формироваться широкая коалиция. Ну, например, будет сдача Ивченко с одной стороны, и Цушко – с другой.

Это возможно в нашей ситуации беспринципного, циничного и аморального игнорирования закона высшими должностными лицами.

Однако вероятнее всего, что дело реанимировано не будет. И если после выборов будет достигнут хотя бы частичный консенсус элит, то будет подведена и черта под такими разговорами. Но это будет сделано на условиях одной из сторон. Потому что я мало верю в компромисс между сторонами, скорее, по результатам выборов одной из них будет навязана своя воля.

Но сейчас бояться Василию Цушко не стоит. Он может спокойно работать.

Татьяна Монтян, адвокат: НЕПРАВЫ КАК ГОЛУБЫЕ, ТАК И ОРАНЖЕВЫЕ, ПРАВ ЛИШЬ ЦУШКО

Я не знаю, что они там себе думают. Они на этом пиарились, но конкретно никто ничего не сказал. Постановление о возбуждении дела против Цушка никто в глаза не видел. Ему его не вручали. Были просто слова.

Я не знаю, будет ли заниматься Цушко избирательной кампанией, потому что он своё решение еще не обнародовал

Думаю, никто из сторон не будет педалировать это дело, потому что неправы там и голубые, и оранжевые. Прав только Цушко, он единственный, кто действовал в соответствии с законом о милиции. В той ситуации одни издавали безумные указы, другие пришли их выполнять. Кто им доктор? Если в стране вообще нет формальной законности – и уже давно, – то о чем можно говорить?

Сергей Таран, директор Международного института демократии: “ОТРАВЛЕНИЕ” МИНИСТРА НЕ ПРОШЛО, ПОЭТОМУ СПУ САМА будет ПЕДАЛИРОВАТЬ ЭТО ДЕЛО

Дело Цушко с самого начала было чисто политическим. И никакого другого контекста здесь нет. Возбуждение этого дела выгодно в первую очередь социалистам, именно они начали писать на заборах: Цушко – герой. Не учитывая, что народ на заборах обычно пишет слово из трёх известных букв, а не политические лозунги.

А СПУ очень хочет выиграть выборы, им хочется вытащить людей, которые могли бы стать паровозами кампании, и Цушко мог бы, на их взгляд, стать таким форпостом. Они очень надеялись что-то извлечь из “отравления” Цушко. Отравление не прошло, это понятно, это все признали. Потому СПУ будет пытаться вытянуть другие темы. Если сейчас появится вопрос о возбуждении уголовного дела против Цушко, то это органично ляжет в лузу их избирательной кампании. Учитывая это, сомнительно, что кто-то будет педалировать тему завершения этого дела. Тема Цушко будет отходить на второй план, и если кто-то и будет напоминать о ней, то это будут делать сами социалисты.

Возбуждение уголовных дел против политиков в Украине имеет, к сожалению, сугубо тактическое значение. Тут много зависит от конфигурации будущего большинства в Верховной Раде. Именно под это будут решаться другие нераскрытые дела, в том числе дело Цушко. Конфигурация власти в будущем парламенте определит, чьи уголовные дела будут извлечены из-под сукна. Если Цушко будет вне парламента, сойдет с политической сцены, то кому он будет интересен? О его деле сразу забудут. А если вдруг он опять окажется игроком, еще и претендентом на какие-то должности, то, конечно, дело восстановят.

Виталий Шибко, народный депутат пятого созыва, СПУ: У ЦУШКО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, БОИТСЯ ОН ТОЛЬКО ЗА СВОЁ ЗДОРОВЬЕ А разве дело находится на рассмотрении в суде, чтобы его педалировать?

Если политизировать эту тему, то найдутся люди, которые захотели бы дестабилизировать ситуацию, кому-то выгодно разрушать правопорядок, возбуждая дело против министра внутренних дел.

Что касается дела в перспективе, то это, к сожалению, будет зависеть от результатов выборов. О верховенстве права в стране речь не идёт. Если после выборов победят силы, которые называют себя “оппозицией”, то я не исключаю, что дело возобновят.

Я говорил с Василием Цушко после его приезда, у него хорошее настроение. И я не чувствовал у него никаких опасений, кроме опасений за свое здоровье. Все-таки у него была тяжелая операция, и ему нужно будет выдержать тяжелый режим избирательной кампании.

На сегодня здесь наложились три темы: чисто политическая, партийная, милицейская. Цушко еще не заявил о своем участии в кампании, потому что это партийный вопрос, который еще не решен. Он не может делать громкие заявления о своем участии в ней, потому что сначала хочет узнать, что думает его партийная организация. И не исключено, что парторганизация захочет, чтобы он оставался министром. Учитывая вероятность фальсификаций, мы не знаем, сможет ли гипотетический преемник Цушко во время избирательной кампании оставаться в правовом поле и бороться за чистоту выборов.

Опрашивала Маша Мищенко