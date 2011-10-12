На «1+1» заявляют, что история о секс услугах в армии не придумана

«Факты, показанные в сюжете журналистов программы «Гроши» - о том, как в некоторых воинских частях Украины солдат «сдают» в аренду всем желающим для оказания сексуальных услуг - не были ни придуманы, ни срежисированны».

Так телеканал «1+1» прокомментировал вчерашнее заявление Минобороны Украины о том, что военные прокуратуры Киевского и Дарницкого гарнизонов отказали в возбуждении уголовных дел по результатам проверки фактов, изложенных в телепрограмме “Гроши”. (УНИАН: военной прокуратурой и СБУ проводилась проверка информации, освещенной 27 сентября на телеканале «1+1» в одном из сюжетов телевизионной программы «Гроши», в котором речь шла о том, что в воинских частях Киева и Киевской области военнослужащие занимаются проституцией.)

В переданном УНИАН сообщении «1+1», в частности, отмечается: «Работа журналистов - привлекать внимание общественности к фактам, а судить виновных и возбуждать уголовные дела задача других ведомств. Все, что было показано в программе «Гроши» - произошло на самом деле, а почему прокуратура приняла решение не возбуждать уголовное дело по этим фактам - не нам судить».

«Журналисты «Грошей» донесли до общественности факты. Надеемся, это поможет в дальнейшем избежать подобных инцидентов», - отмечается в сообщении «1+1».

Как сообщал УНИАН, журналисты «1+1» в ходе проведенного расследования установили, что в украинской армии процветает проституция. По данным телепрограммы «Гроши», за 500 грн. по приказу командира солдаты выполняют любые прихоти клиента. Как отмечалось в программе, не на камеру военные признаются, что на панель идут из-за нищеты и издевательств. Одних заставляют офицеры, другие - добровольно из-за армейской бедности.

28 сентября пресс-центр военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщил, что начата проверка этих фактов.

11 октября в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины сообщили, что по результатам проверок военной прокуратурой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела - из-за отсутствия состава и событий преступления. Минобороны назвало телепрограмму «удачно срежиссированным действом». Как отмечала пресс-служба Минобороны, «журналистка телевизионной программы «Гроши» телеканала «1+1» пыталась спровоцировать солдат срочной службы к оказанию ими интимных услуг за деньги».