Псевдопремьериада, или Зачем ссорить Клюева и Колесникова?

Примерно полторы недели назад в одну известную газету обратилось небольшое PR-агентство с просьбой “подготовить материал по заданным тезисам». Тема, как было сказано, «важная и актуальная» - возможная скорая смена главы правительства. Дальше следовали сами «тезисы». Коллеги вежливо отказали, объяснив, что если уж будет писать материал на эту тему, то по собственным «тезисам». На другом телефоне вежливо приняли отказ и даже не зашли в редакцию за предложенным текстом.

Вот они, эти «тезисы» (цитируем дословно):

«Тезисы для подготовки материала Вероятность смены премьер министра уже не дискутируется. Эксперты и чиновники обсуждают исключительно сроки и личности. Понятно, что выбирать нового премьер-министра будут из своих. Еще весной рассматривался довольно длинный список кандидатов Сергей Тигипко (чужой, как ни крути) и Юрий Бойко (вопрос рассмотрения данной кандидатуры находится в прямой зависимости от успешно измененного договора по газу с Россией. Сейчас результаты работы по газу с Россией далеки как от желаемых, так и от обещанных им руководству) Оставшиеся кандидатуры - Андрей Клюев и Борис Колесников».

Далее авторы, составлявшие документ, приводят длинный список утверждений, которые призваны максимально дискредитировать первого вице-премьер-министра Андрея Клюева. После этого авторы тезисов предлагали хвалить другого вице-премьера - Бориса Колесникова.

А вот выводы, которые предлагалось сделать: «Кандидаты фактически олицетворяют собой два возможных направления внешней политики: российский вектор представляет Клюев, тем временем как Колесников демонстрирует приверженность либеральной идеологии и европейским ценностям. Но, поскольку Президент очень четко заявляет об европейских приоритетах в развитии Украины, фактически выбора нет». Такие вот «мысли».

Самое интересное, что это были не последние ходоки в редакцию по этой теме.

Как все журналисты пришли к одинаковым выводам…

В течение недели в газету обратились еще несколько посредников, которые уговаривали редакцию разместить подобный материал. Им даже предлагали вариант готового текста. Кроме этого намекали, что эта кампания продлится не один месяц и газета сможет заработать очень большие деньги.

Дальше – больше. Как сообщили нам коллеги из ряда других изданий, в течение прошлой недели с точно такими же тезисами приходили и к ним. И также речь шла о «большом контракте» и множественных «размещениях».

Еще несколько изданий предпочли отказаться от заработка, направив их, как писал классик, «в сторону иную».

Но, как оказалось, отказали не все.

В прошедшую пятницу мы увидели прямое подтверждение этих слухов: в двух печатных изданиях вышли статьи, которые практически копировали показанные нам тезисы. При этом «удивительнейшим» образом авторы публикаций сходятся в том, что реальных претендентов на премьерский пост лишь двое – Борис Колесников и Андрей Клюев. А дальше столь же единодушно авторы публикаций в совершенно разных изданиях приходят к выводу, что и судьба выбора между этими двумя претендентами практически решена.

В тот же день, т.е. до обеда пятницы сообщения с изложением этих статей были размещены более чем на трех десятках информационных сайтов. Это очевидное платное размещение, т.к. любой, кто знаком с законами распространения информации прекрасно знает, что только действительно резонансная новость может так быстро распространиться по всем интернет-ресурсам. В случае редакционной статьи с достаточно спорными выводами речь может идти лишь о 5-7 перепечатках. Если она очень удачна – ее изложение могут разместить до пятнадцати информационных ресурсов в течение нескольких дней. А чтобы так сразу все редактора увидели и перепечатали – никогда.

Более того, многие из этих перепечаток тут же получили мощную баннерную поддержку на самых посещаемых Интернет-ресурсах.

Кто-то взял и вот так совершенно случайно оплатил весьма недешевые баннерные площадки? Или кто-то «заказал» Клюева?

Агентство обратилось за комментарием в его пресс-службу. На наше удивление, там сообщили, что знают о начавшейся информационной кампании, но отказались от дальнейших комментариев.

Где пишутся тексты для «неподкупных» изданий?

А вот здесь может быть несколько версий. Самая маловероятная, что этот заказ пошел от самого Колесникова. Уж очень грубо это выглядит – так открыто себя хвалить, ругая своего коллегу по правительству. Если это так, в чем мы уж очень сомневаемся, то его явно подставили его же консультанты.

Намного более вероятно, что заказчиком выступила третья сила, которой выгодно дискредитировать Андрея Клюева и поссорить с Борисом Колесниковым, у которых, по разным данным, достаточно ровные отношения.

Но если так, кто эта загадочная сила?

Сергей Гайдай, агентство Гайдай.Ком: «Я понимаю прием, который применяется. Ведь материалы не только дискредитируют Клюева, они подают интригу, в которой Клюев и Колесников противостоят друг другу, являясь претендентами. Поэтому первое, что очевидно - заказчик старается максимально создать конфликт между Клюевым и Колесниковым».

Несложно догадаться, что это могут быть как другие кандидаты на должность премьер-министра, так и фигуры, желающие усилить свое влияние, в случае перестановок в правительстве. По словам Директора Центра политического анализа Юрия Романенко, существует множество различных сил, групп влияния, как внешних, так и внутренних, которые и могут являться заказчиками данной информационной акции.

По мнению еще одного политтехнолога, который пожелал остаться неназванным, в публикациях просматривается цель не только поссорить Клюева и Колесникова, но и вбить клин между ними и премьером Николаем Азаровым и создать общее смятение в рядах регионалов.

Сергей Гайдай, агентство Гайдай.Ком: «Заказчика надо искать где-нибудь в структурах провластных, в структуре, где есть собственные амбиции стать премьером.

Фамилии не буду называть, так как заявление мое будет голословным. Но однозначно понятно что, заказчиком является не Колесников и не сам Клюев. Мне кажется, что атака идет не на Клюева, атака идет на действующего премьера.

Потому как там не подвергается сомнению то, что снятие Азарова уже решенное дело, а это еще не факт, потому что многие считают Азарова весьма эффективным премьером».

Тарас Березовец, Berta Communications: «Мы видим, что эта кампания ведется по лекалам классических информационных атак. При этом в действительности, Колесникова с Клюевым пытается подтолкнуть к открытой войне кто-то третий. Данная атака имеет целью подорвать существующие позиции премьера Николая Азарова, заставить его нервничать и совершать вынужденные ошибки. Поэтому это только начало черной кампании, а сама она рассчитана на длительный срок.

Слухи о подготовке данной спецоперации появились на рынке еще неделю назад, поэтому думаю, это не стало неожиданностью ни для кого из вовлеченных персон. Имя заказчика всей провокации также не является секретом. Называть его не буду, скажу лишь, что он самое долгое время видит себя в кресле премьера. Правда, добиться должности столь сомнительным образом ему вряд ли удастся, потому что интригу против своих Президент вряд ли простит».

Кость Бондаренко, Институт украинской политики: «Скорее всего, мы имеем дело с так называемой «разводкой» - довольно примитивным трюком, который вряд ли направлен на то, чтобы посеять рознь между политиками - вряд ли люди, имеющие влияние на процесс принятия решений в государстве, поверят в эту комбинацию. «Разводка» направлена на информационное пространство накануне суда над Юлией Тимошенко - чтобы продемонстрировать, что во власти началась борьба, делёж кресел, неразбериха. Не исключено, что здесь задействованы и другие факторы: близость переговоров между президентами России и Украины, рассмотрение «украинских вопросов» в Брюсселе, открытие стадиона «Олимпийского» (где отличился Б.В.Колесников) и т.д. Скорее всего, «разводка» готовилась за пределами Украины - слишком уж похоже на работу пиарщиков из ближнего зарубежья, практиковавших подобные спецоперации и ранее. Цель проста: создание гипотезы о том, что в Украине не с кем сейчас вести переговоры, потому как в стране вот-вот поменяется власть, а ближайшее окружение Президента не может между собой найти общий язык, Президент не знает, в каком направлении ему двигаться - на Восток или на Запад, ещё чуть-чуть, и начнутся рецидивы Оранжевого периода и т.д. Одним словом, как всегда прав профессор Преображенский: не читайте наши газеты перед обедом. Особенно те, кто сеет дезинформацию».

Кость Бондаренко добавил, что по его информации, отставка правительства или же замена ключевых игроков во власти в Украине в ближайшее время не предвидится.

Таким образом, версия о российском следе среди опрошенных нами экспертов прозвучала трижды. Именно Клюев последний год возглавляет переговорный процесс с Европейским Союзом, в том числе, и по соглашению о зоне свободной торговли. И, несмотря на все проблемы в этом процессе, многим и многим в соседней столице ой как не хочется его успешного завершения.

Так что ждать продолжения «эпопеи»? Как говорится, читайте в газетах?

Сергей Потапенко