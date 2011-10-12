Евродепутат: дело Тимошенко подорвало доверие к украинским властям

Председатель Группы народных партий в Европарламенте Жозеф ДОЛЬ отмечает, что дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО не отвечало даже минимальным европейским стандартам.

Об этом говорится в его комментарии, текст которого передан агентству УНИАН.

«Как председатель Группы народных партий в Европейском парламенте я хотел бы подчеркнуть, что это дело – политически мотивированное и не отвечало даже минимальным европейским стандартам», - отмечается в комментарии.

Ж.ДОЛЬ осудил то, как проводился судебный процесс над лидером украинской оппозиции, а также сам судебный приговор Ю.ТИМОШЕНКО.

«Недопустимо, что представления защиты Ю.ТИМОШЕНКО были отклонены без каких-либо объяснений», - подчеркнул Ж.ДОЛЬ.

Он отметил, что этот приговор подорвал доверие к украинским властям, и подчеркнул злоупотребления властью руководством Украины.

«Сегодняшний приговор может сделать лишь более мрачным будущее сотрудничество и контакты с нынешними лидерами Украины», - отметил лидер «народников» Европарламента.