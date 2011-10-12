Сенаторы США: украинская власть достигла нового антирекорда

Сенаторы США Джон МАККЕЙН и Джо ЛИБЕРМАН заявляют, что украинская власть при Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ достигла тревожного нового антирекорда в ухудшении состояния демократии и верховенства права.

Так они прокомментировали осуждение бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к 7 годам заключения, сообщает партия «Батьківщина» со ссылкой на сайт Дж.МАККЕЙНА.

«Сегодняшний приговор стал результатом политически-мотивированного судебного процесса, который не отвечал международным стандартам и имел целью вынудить молчать одного из членов оппозиции», - сказали они.

«Поэтому речь идет не только о судьбе одного из украинских лидеров. Вопрос в том, действительно ли уважает украинская власть базовые права человека и собственные международные обязательства, а также получают ли все украинские граждане одинаковое обращение по закону», - отмечают сенаторы США.

«Сегодня крайне важно, чтобы США и наши европейские союзники вместе работали ради того, чтобы объяснить украинской власти, что Украина не сможет воспользоваться преимуществами евроатлантической интеграции, пока она будет нарушать такие ценности, как свобода, политический плюрализм и верховенство права, которые лежат в самом сердце евроатлантического сообщества», - отметили Дж.МАККЕЙН и Дж.ЛИБЕРМАН.