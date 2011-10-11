Европейская народная партия объявила бойкот украинской делегации

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Комитете регионов Европейского союза объявила бойкот встрече с официальной правительственной делегацией Украины.

Об этом говорится в заявлении президента группы ЕНП в Комитете регионов ЕС Майкла ШНАЙДЕРА, сообщает официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО.

"Учитывая приговор Печерского суда о заключении Юлии ТИМОШЕНКО на 7 лет, группа ЕНП в Комитете регионов сегодня приняла решение о бойкоте запланированной встречи высокого уровня с украинской делегацией в рамках Дней открытых дверей", - заявил М.ШНАЙДЕР.

По его словам, судебный приговор Ю.ТИМОШЕНКО – шокирующий, обвинения - политически мотивированы, а судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями прав человека.

"Группа ЕНП хочет дать ясный сигнал, что это неприемлемо, и что не должно быть никакого Соглашения об ассоциации с ЕС до тех пор, пока демократия и верховенство закона не восстановлены", - подчеркнул М.ШНАЙДЕР.

Группа ЕНП в Комитете регионов считает, что украинское правительство "не уважает демократию и верховенство закона и бесстыдно злоупотребляет своими полномочиями для устранения политических оппонентов".

В то же время в заявлении говорится о необходимости продолжать отношения с местными и региональными органами власти в Украине. "Но четкий сигнал осуждения недемократической, тоталитарной практики должен быть направлен президенту ЯНУКОВИЧУ и его правительству", - отмечается в документе.