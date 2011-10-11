Жириновский обрадовался приговору Тимошенко и ждет новых арестов

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир ЖИРИНОВСКИЙ считает «абсолютно правильным» приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛДПР, В.ЖИРИНОВСКИЙ считает, что Ю.ТИМОШЕНКО «должна ответить» не только за газовые контракты, но и за то, «что случилось с Украиной».

«Большинство украинских премьер-министров разворовывали Украину, обворовывали украинский народ, а значит, грабили Советский Союз, всех нас, ибо все мы – одна семья. Ведь дело не только в газовых контрактах, она (Ю.ТИМОШЕНКО) должна ответить за то, что случилось с Украиной… Ежегодно население Украины сокращается на 300 тыс. человек. Это же целый город, такой как Ровно или Луцк. Поэтому ТИМОШЕНКО заслужила такой приговор», - заявил глава ЛДПР.

Он также считает, что за это должны понести ответственность и другие украинские политики. «Вслед за ней (Ю.ТИМОШЕНКО) за решетку нужно отправить еще несколько человек, которые нанесли огромный ущерб украинской экономике… Сейчас на допрос по разным поводам вызывают КУЧМУ, ЮЩЕНКО. Получается, вся постсоветская администрация и в Украине, и в России, и в Белоруссии – в любой точке бывшего СССР – переполнена криминалом, преступлениями и издевательством», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

«Мы поддерживаем решение Печерского суда Киева и ждем дальнейших арестов», – подытожил российский политик.