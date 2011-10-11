Евродепутат: Украина предала и осмеяла своих друзей в Евросоюзе

Украинская власть сегодняшним приговором экс-главе правительства Юлии ТИМОШЕНКО предала и осмеяла своих друзей в Европейском Союзе и подтвердила, что не заслуживает перспективы членства в ЕС.

Об этом сегодня в Брюсселе на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европейского парламента заявил депутат от Польши Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ, которого цитирует РАР.

Депутат, который возглавляет делегацию депутатов польской партии власти „Гражданская платформа” и ее партнера из правительственной коалиции „Польской крестьянской партии”, назвал скандальным осуждение Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам тюремного заключения.

„Сегодняшняя Украина предала и осмеяла своих друзей в Евросоюзе”, - сказал депутат, обращаясь к министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО, который принимал участие в заседании Комитета.

„Европейские устремления Украины требуют общих ценностей, а сегодня утверждаем, что нынешняя Украина и ее власть имеют другие ценности, которые не квалифицируют Украину к европейской перспективе ... Сегодняшняя Украина не заслуживает упоминания о членстве ни в одном европейском документе”, - заявил Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ.

Депутат назвал „неискренней и лицемерной” нынешнюю украинскую политику, призвав К.ГРИЩЕНКО не рассказывать „о независимости украинского суда”.

„Если Украина не изменится, то лучше пусть сразу вступает в Евразийский союз”, - заявил Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ.

В то же время евродепутат призвал завершить переговоры с Украиной об ассоциации. „Переговоры нужно завершить, а договор парафировать в декабре во время польского председательства в ЕС. Позже нужно отказать в ратификации, если в Украине не произойдет изменений. Чтобы Украина знала, что теряет”, - сказал он.