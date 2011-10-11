7 сторонников Тимошенко предстанут перед судом

Милиция составила административные протоколы за мелкое хулиганство в отношении семи человек, которые были задержаны сегодня во время столкновений с правоохранителями возле Печерского районного суда Киева, где объявлялся приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

По их данным, завтра решение по этим протоколам должен вынести Шевченковский районный суд столицы.

Как сообщал УНИАН, сторонники экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня проводили акцию в ее поддержку. Они также перекрывали движение на Крещатике неподалеку от входа в Печерский районный суд Киева, где объявлялся приговор по «газовому делу».