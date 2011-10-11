Из-за Тимошенко в Брюсселе берут тайм-аут в переговорах с Украиной

Комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента планирует отложить голосование относительно проекта доклада по рекомендациям Совету ЕС и Еврокомиссии относительно соглашения об ассоциации с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, с таким предложением выступил сегодня во время заседания Комитета докладчик Ричард ЛЕГУТКО.

«Я думаю, нам следует взять дополнительное время для того, чтобы отобразить происходящее», - сказал он.

Докладчик отметил, что на сегодняшний день не стоит вопрос о том, стоит ли продолжать переговоры с Украиной о соглашении об ассоциации.

Вместе с тем, по его словам, комитет и Европарламент в целом должны, с одной стороны, выступить за продолжение переговоров, а с другой – послать четкий политический сигнал Киеву о неприемлемости такого подхода к демократии, который был продемонстрирован по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам докладчика, решение о новом календаре рассмотрения проекта рекомендаций должно быть одобрено завтра во время его встреч с содокладчиками.