Беркут подбирает мусор за Партией регионов

Работники спецподразделения МВД «Беркут» помогают Партии регионов свертывать палаточный городок под Печерским райсудом Киева, сообщил член фракции «БЮТ- Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ, который сейчас находится на Крещатике.

«Беркутовцы» аккуратно собирают палатки, ограждения, стульчики, использованную одноразовую посуду, подбирают мусор», - сказал он, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

При этом, добавил С.СОБОЛЕВ, «в лагере «регионалов» нет ни одного активиста». «Лагерь свертывают сами «беркутовцы», - сказал он.