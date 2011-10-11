Национальный финал Elite Model Look

В субботу, 15 октября, в 20:00 в Киеве состоится Национальный финал самого престижного в мире Международного конкурса моделей - Elite Model Look.

Спустя несколько лет конкурс возвращается в нашу страну и с 2011 года его представителем является Киевское модельное агентство Direct Model Management.

Elite Model Look ежегодно организовывается в семидесяти странах мира; в результате отбора более семидесяти финалисток съезжаются на международный финал, чтоб бороться за главный приз.

В рамках организации Elite Model Look - Ukraine 2011, Direct Model Management провел кастинги во всех крупных городах Украины (всего участие приняли 26 городов). - этот кастинг-тур стал самым масштабным туром, проводимым представителями Украины. В результате были отобраны наиболее интересные девушки с точки зрения как «Элит», так и его украинских представителей.

Спонсорами Elite Model Look - Ukraine 2011 выступили всемирно-известные бренды, такие как – всемирный эксперт по красоте волос – ТМ «Шварцкопф» в роли титульного спонсора, а также международный бренд–лидер по производству бытовой техники, в том числе техники по стайлингу и укладке волос – ТМ Rowenta.

Партнерами конкурса стали: сеть ресторанов японской кухни «СушиЯ», радиостанция «Кисс ФМ», пиар-агентство Ideal Secrets, ColorMeBeautiful - имидж-консалтинговые студии, сеть магазинов обуви «Aldo».

Фееричный финал конкурса состоится 15 октября 2011 года в концертном зале Crystal Hall (г.Киев, Днепровский спуск, 1), где и будет выбрана девушка, которая представит нашу страну на международном финале Elite Model Look.

Победительница имеет шанс получить контракт в размере 150 тысяч долларов и, самое главное, поддержку в развитии карьеры от самого крупного модельного агентства в мире.

*** Elite Model Look впервые был проведен в 1983 году в Акапулько.

Среди звезд, которые открыл миру Elite – Синди КРОУФОРД (Cindy Crawford), Хайди КЛУМ (Heidi Klum), Жизель БУНДХЕН (Gisele Bundchen), Наоми КЭМПБЕЛЛ (Naomi Campbell), Адриана ЛИМА (Adriana Lima), Коко РОЧА (Coca Rocha), Алессандра АМБРОЗИЯ (Alessandra Ambrosio), Эль МАКФЕРСОН (Elle Macpherson) и многие другие.

Организаторы: модельное агентство «Директ Модел Менеджмент»

Украина

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