Занимательная социология накануне избирательной кампании

Социологи представили общественности рейтинги политических сил. Данные полны противоречий. Так, согласно одним исследованиям, за БЮТ готово отдать голоса 15,5% избирателей, по другим – 28,8%. Одни говорят, что в ВР победят донецкие с красными, другие – что победителями будут оранжевые…

Итак, де-факто предвыборная кампания стартовала, и главное свидетельство тому – активность социологов: на прошлой неделе три организации обнародовали рейтинги политических сил. О своих исследованиях рассказал ООО Фонд «Общественное мнение – Украина», Институт социальной и политической психологии АПН Украины и Фонд «Демократические инициативы». Вы не поверите, но все три организации дают совершенно разные цифры.

Первое. Фонд «Общественное мнение – Украина» заявляет, что если бы выборы состоялись сейчас, то трехпроцентный барьер преодолела бы Партия регионов, «Наша Украина», Народная самооборона (эти две политические силы включены в анкету раздельно), БЮТ и КПУ. Согласно этому рейтингу, у «регионалов» 30,5% голосов, на втором месте БЮТ – 15,5%, "Наша Украина" набрала бы 11,7%, а блок "Народная самооборона" – 3,7%. Коммунистическая партия в этом опросе набирает 3,6%, социалисты с их 1,4% остаются за бортом парламентского корабля.

Второе. Как заявили работники Фонда «Демократические инициативы», за Партию регионов на досрочных парламентских выборах готово проголосовать 35,2% процентов избирателей. БЮТ поддерживают 19,4%, «Нашу Украину» – 15,2%, КПУ – 4,6%, сторонников Народной самообороны набралось 2%. При том, как отмечают составители рейтинга, сравнительно низкий показатель Народной самообороны – следствие того, что о создании мегаблока «Нашей Украины» и Народной самообороны стало известно во время проведения опроса. И потому часть голосов Юрия Луценко "перетекла" в ходе опроса к объединенному блоку. Прогрессивно-социалистическая партия, блок Владимира Литвина и Социалистическая партия, по версии «Демократических инициатив», набирают по 1,5% каждая.

Третье. Еще один рейтинг представил Институт социальной и политической психологии АПН Украины. Так, по результатам этого опроса, из числа «тех, кто склонен голосовать и определился с выбором», 34,6% – сторонники Партии регионов. За Блок Юлии Тимошенко готово отдать 28,8%, объединенный блок “Наша Украина – Народная Самооборона” получил бы 16,3% голосов, Коммунистическая партия Украины прошла бы в парламент с 6,0% голосов. При этом название блока “Наша Украина – Народная самооборона” подавалось в анкете в следующей редакции: «Избирательный блок Союз демократических сил Украины в составе Народного Союза Наша Украина (Вячеслав Кириленко), Народной самообороны (Юрий Луценко), Народного Руха Украины (Борис Тарасюк), Украинской народной партии (Юрий Костенко) и других национально-демократических партий».

Согласно полученным данным, шансы преодолеть 3-процентный барьер имеет также Народная партия Владимира Литвина, которая бы набрала 3,3% голосов. При том СПУ Александра Мороза, по данным опроса, набирает только 2,2% голосов избирателей.

Правда же, приведенные рейтинги значительно отличаются друг от друга? Ведь даже если взять безусловного лидера гонки – Партию регионов, то «Общественное мнение» дает ей 30,5%, в то время как «Демократические инициативы» говорят о 35,2%. Расхождение составляет около пяти процентов. Тот же Фонд «Общественное мнение» «отписывает» БЮТу 15,5%, «Демократические инициативы» в этом смысле чуть щедрее. Фонд говорит, что блок Тимошенко набирает 19,4%, а Институт социальной и политической психологии не поскупился дать Юлии Владимировне целых 28,8%. Правда, в данных, представленных указанным институтом, имеются некоторые оговорки. В частности, эта организация приводит цифры электоральных симпатий в трех разных колонках: «по выборке в целом», «среди тех, кто склонен голосовать» и «среди тех, кто склонен голосовать и определился с выбором». И, когда идет речь о лидерах, между первыми и третьими образуется зазор в несколько процентов голосов.

Таким образом, «по выборке в целом» за Партию регионов готовы проголосовать 28,5% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко – 20,3%, за «Нашу Украину» – Народную Самооборону – 11,6%, Коммунистическая партия прошла бы в парламент с 5,3% голосов избирателей. Народная партия Литвина набирает в таком случае 2,8%. Эти цифры несколько уменьшают разрыв с теми, что приводят другие организации, но все же интересно знать, сколько там, например, у Юлии Тимошенко – 20,3%, как утверждает институт, или – 15,5,%, как говорит ФОМ-Украина. То же можно сказать и о других раскладах.

Помните, в советское время была мода на книжки с такими названиями, как «Занимательная психология», «Занимательная философия» и т.д.? Так вот, используя все эти данные, можно уже написать книгу «Занимательная социология» в серии «Кто социолога поит, тот его и танцует». На вопрос, почему между рейтингами существует такая огромная разница, научный сотрудник Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина ответила:

– А кто оплачивал работу Института социальной и политической психологии?

– Но ведь они вам могут задать тот же вопрос.

– Нас финансировал «Фридом-Хаус».

– Большинство опросов – заказные, – говорит Александр Вишняк, руководитель фирмы «Юкрейниан социолоджис сервис», сотрудник Института социологии НАН Украины, составлявший рейтинги вместе с «Демократическими инициативами». – Это, конечно, не касается данного опроса.

В надежде, что кто-то из социологов расколется и признает свой рейтинги заказными, УНИАН обратился к руководителю ФОМ-Украина Александру Бухалову.

– Все зависит от методики проведения исследования. Абсолютные цифры имеют меньшее значение, чем соотношение, пропорции, – говорит социолог. – То есть у нас в последнем рейтинге у Партии Регионов 31%, у БЮТ – 16%, у «Нашей Украины» – 12%, у коммунистов – 4%. И все это хорошо соотносится с пропорциональными данным «Демократических инициатив» – распределение мест такое же. Что же касается качества опросов, скажу, что у нас проверяется пятьдесят процентов фактов проведения интервью. Специальные люди – не те, которые опрашивали, – проверяют, имело ли место интервью, приходили ли к опрашиваемым интервьюеры и т. д.

При том метод у нас один – это квартирный опрос, «фейс ту фейс», лицом к лицу. А есть организации, которые говорят, что опрашивают на улицах, на вокзалах, и заявляют, что это репрезентативный опрос. Но это, наверное, не так. Мы проводим свои исследования каждые две недели. Причем мы задаем вопросы не только сторонникам тех или иных сил, но и людям, которые еще не определились с выбором, затрудняются ответить, или не решили, придут ли они на выборы. А таких 29%, почти 30%. Мы задавали им вопросы, каким партиям они симпатизируют, и выявили таким образом так называемых симпатиков. Если мнения симпатиков прибавить к мнению сторонников, то получается, что кроме четырех названных партий или блоков, которые проходят, имеют шанс пройти блок Литвина и социалисты.

А вот что сказал заведующий лабораторией социально-психологических технологий Института социальной и политической психологии АПН Украины кандидат психологических наук Павел Фролов:

– Ну, если сравнивать наши рейтинги с теми, что, например, предлагают «Деминициативы», то сразу можно отметить разницу альтернатив. У них Луценко с Самообороной и «Наша Украина» рассматриваются отдельно, у нас – вместе. Это уже дает разницу. Стоит также отметить, что у Бекешкиной было опрошено всего две тысячи человек, у нас же – по тысячи в каждом регионе Украины. При опросе, какой делают они, трудно рассмотреть роль малых партий. И это несколько искажает картину.

Что ж, в целом комментарии социологов дали понять, что расхождения в цифрах, которые они приводят, не такие уж и гигантские. Однако есть два интересных момента во всей этой истории. Во-первых, Институт социальной и политической психологии АПН Украины единственный, кто допускает, что в парламент может пройти пять, а не четыре, как у других, политических силы. А это уже совсем другая картина.

Во-вторых, и это еще более важно, существуют разночтения относительно раскладов в парламенте. Если бы выборы состоялись на момент сбора материалов, то, по данным «Демократических инициатив», в ВР взяли бы верх сторонники коалиции: коммунисты вместе с «регионалами» набрали бы 39,8% против 36,6 оранжевых (БЮТ, «Нашей Украины» и Народной самообороны).

О перевесе коалициантов заявляет и ФОМ-Украина:

– Места в ВР после выборов, согласно опросу, распределились бы так: Партия регионов – 211 мест, БЮТ – 107, «Наша Украина» – 81, «Народная самооборона» – 26, КПУ – 25. Таким образом, коалиция получила бы 236 мест, оппозиция – 214, – заявил Бухалов.

Единственная организация, которая говорит о возможном преимуществе оранжевых сил, – это Институт социальной и политической психологии. Правда, это в том случае, если суммировать все проценты оранжевых, но не в графе «в целом по выборке», а «среди тех, кто склонен голосовать и определился с выбором». В таком случае у них набирается 45,1% против 40,6% суммарных голосов коммунистов и «регионалов». При этом еще неизвестно, на чьей стороне Литвин с 3,3%. Однако, если посмотреть графу «по выборке в целом», то картина меняется: у коалициантов выйдет 33,8%, а у оранжевых – 31,9%. А Литвин, увы, со своими 2,8% продолжает с мрачным видом упрекать парламент в непрофессионализме.

Согласитесь, все это напоминает английскую поговорку: «Вы хотите сказать, что ваша статистика – это факты, а мои факты – это статистика?»

Антон Зикора