В ПР считают, что приговор Тимошенко - яркий урок для чиновников

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык считает, что дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко является ярким уроком для властей. Об этом, как сообщает пресс-служба ПР, он сказал, комментируя приговор Печерского суда Киева, согласно которому Тимошенко была приговорена к 7 годам заключения.

«Суд признал, что Тимошенко превысила свои полномочия, сознательно ввела в заблуждение руководителя НАК Дубину и его заместителя и выдала с превышением полномочий директиву, которая является по своей сути документом Кабмина и, не имея соответствующих полномочий, выдала этот документ за документ Кабинета Министров. В результате было подписано соглашение, которое противоречило национальным интересам Украины и повлекла убытки в размере полутора миллиардов гривен. То есть экс-премьер прибегла к фальсификации», - сообщил депутат.

«Это - прямые убытки, но косвенные убытки еще большие: завышенная цена газа была перенесена на цену всех товаров питания и народного потребления, а также в тарифы за коммунальные услуги», - подчеркнул Олийнык. «Уже эксперты говорят о том, что базовая цена 450 долларов была политической», - добавил он.

По словам политика, газовые контракты 2009 года были результатом договоренности между премьер-министрами, «и после их подписания Украина оказалась в абсолютно невыгодных условиях по сравнению с такими странами, как Германия, где базовая цена 250 долларов, Австрия и Чехия, где базовая цена 250-300 долларов, а у нас - 450 долларов». «И это при том, что мы находимся с точки зрения транзита ближе к России», - отметил Владимир Олийнык.

При этом он напомнил, что первыми, кто забил тревогу о неправомерных действиях и наличии признаков преступления со стороны Тимошенко при подписании газовых контрактов, были именно журналисты. «Они провели журналистское расследование, уже 20 января опубликовали свои выводы и обратили внимание общественности, что от имени украинского народа и правительства Украины действуют должностные лица с превышением полномочий, это - угроза национальным интересам. И только потом подключились правоохранительные органы», - сообщил парламентарий.

По его мнению, нужно также учесть, что приговор суда еще не вступил в законную силу: «По правилам УПК стороны - участники процесса имеют право на обжалование приговора, и на это дается 15 суток с момента провозглашения приговора, для тех, кто под стражей - с момента вручения копии приговора». «Следовательно, нельзя говорить сегодня, что этот приговор является окончательным, поскольку только после того, как стороны получат решение апелляционного суда, приговор вступит в законную силу и можно будет говорить о виновности того или иного лица в полном объеме. Пока это - приговор суда первой инстанции, который обязательно будет предметом апелляции », - подчеркнул Владимир Олийнык.

«На мой взгляд, это очень яркий урок для чиновников, что нужно действовать исключительно в рамках правового поля, на основании законов и в способ, определенный законом, как того требует ст. 19 Конституции Украины. За любое превышение властных полномочий должностное лицо надо привлекать к ответственности», - подытожил он.