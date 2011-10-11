Экс-заместителю министра дали 9 лет

Соломенский районный суд Киева признал виновным во взяточничестве и приговорил к 9 годам лишение свободы бывшего заместителя министра охраны окружающей природной среды Богдана ПРЕСНЕРА.

Как сообщили УНИАН в Генеральной прокуратуре Украины, соответствующий приговор судом был объявлен сегодня.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Генпрокуратура совместно с СБУ задержала во время получения взятки в особо крупных размерах заместителя министра охраны окружающей среды Б.ПРЕСНЕРА. После этого Кабинет министров освободил чиновника от должности.

Во время досудебного следствия было установлено, что указанное должностное лицо требовало взятку в размере 200 тыс. дол. и получило его часть – 100 тыс. дол., за содействие в назначении лица на должность руководителя областной госэкоинспекции.