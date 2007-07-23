Бродский грозит Тимошенко, что заставит ее сбежать в Англию
14:11, 23 июля 2007Политика
3489 0
Политик просит лидера БЮТ "успокоиться"
Михаил Бродский предупреждает лидера БЮТ Юлию Тимошенко, что компромат, которым он владеет, может заставить ее эмигрировать в Великобританию.
Об этом Бродский заявил в комментариях к публикации на "Украинской правде" его свидетельских показаний в Лондонском арбитражном суде.
"Я многое знаю. И если Юлия Владимировна не успокоится со своим референдумом и прочими подлостями - я такое опубликую, что ей придется ехать жить к зятю, в Англию", - сказал Бродский.
Как известно, Тимошенко выступила с инициативой провести референдум, где бы народ высказался относительно политреформы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter