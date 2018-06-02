Судный день Тимошенко: как объявляли приговор

В восемь утра Печерский суд плотно оцеплен милицией. Перед аркой, через которую обычно пускали журналистов на заседание по делу Юлии Тимошенко, лавина мужчин в шлемах. Вопрос, где и когда будут пускать прессу, они игнорируют. Вдруг среди этих крепких парней появляется невысокий человек в штатском. Представляется заместителем начальника пресс-службы милиции и говорит, что в зал могут попасть лишь 4 журналиста, ибо он уже полностью заполнен. Беркутовцы пускать отказываются.

Нас ведут к другой арке - черному входу в Печерский суд. Там тоже не горят желанием освободить для нас проход. Наш "проводник" начинает объяснять руководству "Беркута", куда и зачем мы идем. В это время в нашу сторону летит битое стекло. Провокатора, который поочередно швырнул несколько горстей стекла, не видно. Хотя десятки милиционеров, которые стоят рядом, должны были его увидеть, но они только плотнее натягивают шлемы.

С трудом пройдя 5 кордонов милиции, мы наконец добираемся к залу суда. Здесь уже негде яблоку упасть. Оказывается, чтобы попасть внутрь, журналисты занимали очередь еще со вчерашнего вечера. Воля Киреева выполнена - в зале нет ни народных депутатов, ни дипломатов - лишь пресса.

Скамеек нет. Точнее их передвинули телевизионщики, чтобы установить камеры. Поэтому журналисты стоя теснятся за рядами фотокоров и телеоператоров.

Юлия Тимошенко появляется в кремовом платье и с традиционной косой. На лице - ни тени волнения, только улыбка.

- Слава Украине! - традиционно произносит экс-премьер.

- Героям слава! - отвечают журналисты, правда, не так пылко, как делали это раньше депутаты.

Семья Тимошенко в сборе. Перед началом заседания муж Александр обнимает жену, дочь целует.

Пока в зале не появился судья Родион Киреев, Тимошенко делает заявление для прессы.

- Этот приговор, написанный Януковичем, ничего не изменит ни в моей жизни, ни в моей борьбе, я буду бороться за Украину, ее свободу и независимость, - отмечает экс-премьер.

Зайдя в зал заседаний, судья Киреев сразу начинает объявлять приговор. Все, кроме Тимошенко и ее мужа с дочкой, стоят.

Через минут 10 начинается вечный спор о кондиционере. ЮВТ жалуется, что он дует ей прямо в спину.

- Гражданин Киреев, выключите кондиционер! - уже не выдерживает муж Тимошенко.

- Сколько можно просить! - добавляет дочь Евгения.

Но Киреев просьбы игнорирует. Тогда семья Тимошенко меняется местами с адвокатами. Надев пальто, под кондиционером оказываются Сирый, Сухов и Плахотнюк.

Судья Киреев объявляет, что после контрактов Тимошенко цена на газ выросла на 50%, что она нанесла ущерб Нафтогазу на 1,5 миллиарда гривен, что суд критически относится к показаниям свидетеля Турчинова, что выводы Минюста, подписанные Лавриновичем (о невозможности рассматривать поручения Тимошенко как директивы правительства) не могут расцениваться как доказательство отсутствия ее вины, а знаменитое 31 апреля, указанное в материалах дела, он называет опиской.

С лица Кирееева обильно стекают капли пота, но он продолжает чтение. Правда время от времени судья таки делает небольшие технические перерывы, которые превращаются в медиа-площадку для Юлии Владимировны.

- Приговор, который зачитывает Киреев, не имеет никакого смысла. Ни Янукович, ни Киреев не смогут унизить мое честное имя, - уверяет Тимошенко. - Ни один режим не сможет выдержать сопротивление народа. Эта власть не сможет выдержать, когда народ поднимается и защищает свою свободу и демократию. Янукович, который повернул часы назад в 37-й год, не понимает, что все диктаторы - маленькие и смешные по сравнению с народом. Не годы править авторитарному режиму в Украине. Осталось недолго ... Никакие политические приговоры не позволят остановить развитие Украины. Этот приговор только добавит украинцам силы понять, что диктатуры сами не уходят. Их надо устранять.

Тимошенко даже посочувствовала Януковичу.

- Мне жаль Януковича, он себя дискредитирует, вычеркивает из истории. Шапку Мономаха нельзя украсть, как ондатровую шапку. Надо авторитет завоевывать своими демократическими действиями и решениями. Это заказное решение демонстрирует только слабость власти.

- Как ваше здоровье? - интересуются журналисты.

- Я чувствую в себе силы, веру, воодушевление. А самое главное - стоять за интересы Украины. У меня нормальное состояние здоровья и много сил, чтобы бороться с этим авторитарным режимом, - уверенно говорит ЮВТ.

Журналисты просят ее также прокомментировать заявления о том, что экс-премьеру грозит 7 лет тюрьмы.

- Приговор выносит не Киреев, а президент Янукович. Сколько - зависит от степени его безнравственности.

В то же время вопрос, будет ли Тимошенко просить помилования у Януковича в случае обвинительного заключения, она игнорирует.

После перерыва Киреев вновь продолжает объявлять приговор. Тимошенко его не слушает. Все это время она читает новостные сайты на своем iPad.

Окна из зала заседаний выходят во внутренний двор суда. Он полностью заполнен беркутовцами. Одни сидят в подогнанных автобусах, другие курят во дворе. Затем им приносят пакеты из Макдональдса. И ребята поедают гамбургеры, запивая кофе. Но через некоторое время их отдых нарушают приказом сверху - они выстраиваются в колонну и бегут на помощь коллегам из-за столкновений на Крещатике.

Журналистам выйти из здания суда даже в перерыве - нельзя. Предупредили сразу: как только выйдете, уже не зайдете.

В туалет сначала тоже не пускают. Только после долгих споров с журналистами туалет на первом этаже все же открывают. Возле него сразу длиннющая очередь.

В папке Киреева остается несколько страниц приговора. Понимая, что обвинительное заключение вот-вот раздастся, Тимошенко пытается перебить судью.

- ... Я призываю вас - объединяйтесь вокруг общественных организаций, вокруг оппозиционных сил. И обязательно уберите авторитарную власть. С ней у вас будущего нет, - говорит Тимошенко. - Что касается меня - будьте уверены: я свою позицию не изменю, я буду с вами столько, сколько вам это потребуется. И мы с вами обязательно построим страну для нас, для ваших детей. Страна будет европейской, сильной, демократической, свободной.

Ключевую фразу всего приговора о том, что Юлия Тимошенко осуждена на 7 лет с лишением права занимать должности во власти на 3 года, Киреев зачитывает, не поведя бровью. Тимошенко тоже не выражает эмоций - для нее такой приговор явно не стал новостью. Зато лицо дочери, не имеющей стальной выдержки мамы, сразу выдает ее беспокойство, отчаяние и уныние.

Судья продолжает читать. Говорит, что, учитывая "общественно опасные действия Тимошенко", он не видит оснований для смягчения приговора.

Конвой выводит Тимошенко без наручников.

Прежде чем покинуть зал, она обращается к присутствующим журналистам с призывом не быть равнодушными к будущему своей страны.

- Я обращаюсь ко всем людям доброй воли, ко всем патриотам - защитите Украину от авторитаризма, диктатуры, несвободы, обнищания, несправедливости. Не опускайте руки. Боритесь - и авторитарный режим будет преодолен. Я с вами. Мы будем бороться и защищать мое честное имя в Европейском суде. Слава Украине!

Решение Киреева адвокаты Тимошенко называют незаконным, но прогнозируемым и готовятся к дальнейшей юридической борьбе.

- Если не в апелляции, то в высшем специализированном суде, если не в Украине, то в Европе этот приговор все же будет признан незаконным, - говорит Александр Плахотнюк.

Анна Ященко.

Фото УНИАН