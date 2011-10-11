Путин не понимает, за что Тимошенко дали 7 лет

«Я не очень понимаю, за что ей дали эти семь лет», - сказал российский премьер Владимир Путин журналистам в Пекине, передает РИА «Новости».

По словам главы российского правительства, сама Тимошенко ничего не подписывала, газовые соглашения заключались на уровне хозяйствующих субъектов и в полном соответствии с международными нормами и законодательствами России и Украины.

«Ставить под сомнение весь этот комплекс договоренностей - опасно и контрпродуктивно», - сказал Путин российским журналистам.

«Самое главное в том, что эти контракты были подписаны в полном соответствии с законами России, Украины, международными нормами», - добавил он.

Важной чертой контрактов, подписанных при Тимошенко, российский премьер назвал тот факт, что впервые за многие годы сотрудничество с Украиной «мы разделили контракт на поставку газа в саму Украину и на транзит в страны Евросоюза». «Это принципиальный вопрос, потому что это не связывает какие-то спорные, двусторонние отношения с транзитом нашего газа в европейские страны», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Тимошенко является оппонентом российского руководства.

«Тимошенко для нас и для меня лично не друг и не родственник. Более того, скорее политический оппонент, потому что она всегда была человеком в политике, условно говоря, западно ориентированным», - сказал Путин.

Взгляд