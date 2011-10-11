МИД: ограничение отношений Украины и ЕС статусом соседства - неприемлемо

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что дело экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО не должно как-либо негативно влиять на процесс заключения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, в заявлении отмечается, что в Украине внимательно следят за обсуждением внутри ЕС внутриполитической ситуации в Украине и ходом переговорного процесса относительно соглашения об ассоциации.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС призвано продолжить процесс объединения Европы, который был начат два десятилетия назад. Именно поэтому ограничение отношений Украины и ЕС статусом соседства является для украинской стороны абсолютно неприемлемым. В рамках соглашения мы взяли на себя обязательства, сопоставимые с обязательствами стран-кандидатов, не получая при этом необходимой финансовой помощи, поскольку видим историческую миссию данного документа в том, чтобы открыть путь Украине в Европу.

Мы убеждены, что продолжение процесса расширения является залогом жизнеспособности ЕС и его исторической перспективы. Поэтому Украина заинтересована в успешности проекта объединенной Европы, и готова взять на себя соответствующие обязательства, если ЕС возьмет на себя сопоставимые обязательства относительно Украины.. Мы также отмечаем, что никакие внутренние процессы или сиюминутные события не могут быть причиной отказа от такой взаимности, поскольку речь идет о стратегической перспективе отношений Украины и ЕС», говорится в заявлении МИД.

В министерстве отмечают, что «дело Ю.ТИМОШЕНКО не является исключением, и не должно как-либо негативного влиять на процесс заключения Соглашения об ассоциации, о чем сама госпожа ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла».

В МИД заметили: «Объявленный сегодня приговор - это дело суда. У осужденной и ее адвокатов в соответствии с украинским законодательством есть достаточно инструментов обжалования судебного решения и защиты своих правовых позиций через механизм апелляции. Украинская власть в пределах своих конституционных полномочий сделает все возможное для обеспечения прозрачности этого процесса. Исполнительная власть ни в коей мере не вмешивается, и не будет вмешиваться в этот процесс. Парламент может сыграть свою роль, внеся изменения в Уголовный кодекс и другие законы Украины с целью декриминализации нарушений, за совершение которых была осуждена Юлия ТИМОШЕНКО. В Верховную Раду внесены соответствующие инициативы. Сейчас они ждут рассмотрения парламентариями».

Как отмечается в заявлении, «украинская власть готова к сотрудничеству с нашими зарубежными партнерами с целью реформирования и усиления нашего судопроизводства, но не может идти на нарушение основополагающих принципов права и брать на себя функции суда. Ни украинские, ни зарубежные чиновники не могут осуществлять давление на судебную ветвь власти. Судебное дело не может также использоваться как средство давления в переговорном процессе относительно соглашения об ассоциации. Мы готовы к продолжению диалога с нашими партнерами по всем сложным вопросам, но сегодня нужно использовать исторический случай, проявить политическую волю и дальновидность относительно будущего Украины и всего Европейского континента, успешно завершив переговоры по Соглашению об ассоциации».