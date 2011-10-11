Литвин уже говорит, что отмену зимнего времени можно переиграть

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключает, что постановление об отмене перехода на зимнее время могут пересмотреть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил во время пресс-конференции во Львове.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли возможным пересмотр решения парламента, В.ЛИТВИН сказал: «Необходимо изучить мнение специалистов, Кабмина, после чего принять решение, что надо людям. Если было принято ошибочное решение, то ничего не будет страшного в том, чтобы признать ошибку».

Он отметил то, что критика этого постановления появилась сразу после его принятия.

«Когда готовили данный проект постановления, то Кабмин информировал, что убытки для ТЭК могут составлять 300 млн. И только после этого представители правительства начали критиковать данное постановление. Появились упреки и предложения. Надо внимательно изучить мнение специалистов, ведь дискомфорт от отмены зимнего времени больше всего почувствуют в Западной Украине”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его убеждению, следует рассмотреть это решение еще раз, но для этого необходимо общее мнение правительства и изучение позиции специалистов по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признаны утратившими силу постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.